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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم جديدة وفريد من نوعه.. شاهد بوجاتي لافواتور نوار

بتصميم جديدة و فريد
بتصميم جديدة و فريد من نوعة .. شاهد بوجاتي لافواتور نوار

تعد شركة بوجاتي الفرنسية العملاقة واحدة من أشهر الشركات المصنعة للسيارات الفارهه باهظة الثمن في العالم و ذلك بسبب قوة العتاد و التجهيزات القوية التي تتميز به سيارتها مما يضعها في مكانة محببة لمحبي هذه الفئة الشرسة .

ظهرت السيارة بوجاتي لافواتور نوارموديل 2021 لأول مرة خلال فعاليات معرض جينيف الدولي للسيارت منذ عامين و تم أصدار نسخة واحده منها فقط، حيث قامت الشركة الفرنسية ببيعها بمبلغ جنوني يقدر بــ 18.6 مليون دولار.

و كانت هذه السيارة مجرد نسخة للعرض فقط و ذلك ربما يكون سبب عدم أنتاج نسخ آخرى منها و لم يتم الكشف عن مقصورتها الداخلية و لكنها بالفعل ستكون مختلفة عن الأصدارات الآخرى و أعلى تجهيزاً  و ذلك بسبب أرتفاع سعرها .

و في النصف الأول من عام 2021 ظهرت لأول مرة بالقرب من مقر الشركة في فرنسا حيث تقوم بوجاتي بأجراء عدة تطويرات و تحسينات عليها و ربما يتم أنتاج عده نسخ آخرى منها و تخرج عن كونها سيارة عرض فقط .

بتصميم جديدة و فريد من نوعة .. شاهد بوجاتي لافواتور نوار

 

و تم أستلهام التصميم الخارجي المذهل لسيارة بوجاتي لا فواتور نوار من سيارة بوجاتي SC أتلانتيك 57 الكلاسيكية و التي تم أنتاجها أثناء الحرب العالمية الثانية ، و تتميز بهيكل تمت صناعته يدوياً بعناية و دقة كبيرة من ألياف الكاربون و الذي يقلل من وزن السيارة و يعطيها مرونة و رشاقة و سرعة أكبر أثناء الأنطلاق  .

و تستمد بوجاتي لا فواتور نوار قوتها من محرك W16 رباعي التيربو بسعة 8000 سي سي يولد قوة تصل الي 1500 حصان و عزم دوران يصل الي 1600 نيوتن/متر .

بوجاتي بوجاتي الفرنسية شركة بوجاتي الفرنسية بوجاتي لا فواتور نوار لافواتور نوار

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