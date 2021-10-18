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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تعلن إلغاء الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد

الجزائر تعلن إلغاء
الجزائر تعلن إلغاء الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد

أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، رفع إجراءات الحجر الصحي على مستوى الولايات الثلاثة والعشرين المعنية، وذلك بعد 18 شهراً من تطبيق هذا الإجراء بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إنه تقرر تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والـمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف الـمصالح المختصة، بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به، ضد المخالفين".

كما قررت الجزائر تمديد عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث، وكذلك الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط، بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.

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وتشهد الجزائر، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا، حيث أصبحت تسجل حالياً أقل من 100 إصابة يومياً.

وكانت الجزائر تفرض حظر التجول في 23 من أصل 58 ولاية في الجزائر من الساعة 11 مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

الجزائر الحجر الصحي كورونا حظر التجول الحكومة الجزائرية

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