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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للمرة الأولى منذ 2014.. أسعار النفط العالمية ترتفع إلى 85.5 دولار للبرميل

اسعار النفط العالمي
اسعار النفط العالمي

أظهرت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا إلي 85.5 دولارا للبرميل منذ أكتوبر 2014 للعقود الآجلة لخام برنت.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ 83.23 دولار للبرميل، بالتوازي مع ارتفاع الطلب علي النفط الخام.

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وأنهي الخام العالمي تعاملاته الأسبوعية علي ارتفاع بمعدل 3%، لتسجل اسعار عقود خام غرب تكساس مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7% عن الاسبوع السابق.


ونقلت وكالة رويترز للأنباء، ارتفاعا في مستويات اسعار النفط عالميا عن الـ 7 سنوات السابقة مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا، ليرتفع سعر البترول بقيمة 87 سنت بزيادة بلغت 1%.


وتوقع محللون أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود، مؤكدين أن  الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم الشهر المقبل ودعمت سوق وقود الطائرات، ليتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا.


وذكر المحللون أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.
 

أسعار النفط العالمية العقود الآجلة للخام الأمريكي مال واعمال اخبار مصر الاقتصاد العالمى الطلب على النفط

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