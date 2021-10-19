عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المغرب .. باذنجان مقلي مع الصوص الحار.. وسلطة الجزر

سلطة الجزر المغربية
سلطة الجزر المغربية

المطابخ المغربية أكثر المطابخ متعددة الاستخدامات في العالم منذ القرون القديمة ، مزيج من المطعم العربي والمغاربي والشرق الأوسط، تقدم الشيف مفيدة عثمان وصفات من المطبخ المغربي الشهير منها الباذنجان المقلي وسلطة الجزر المسلوق .

txt

المغرب يسجل عجزا في التبرع بالأعضاء

txt

المغرب.. طريقة تحضير شوربة الحريرة بالخطوات


باذنجان مقلي مع الصوص الحار

مكونات

حبتان من الباذنجان.
ملعقة صغيرة ملح.
فصوص ثوم مهروسة.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة فلفل حار.
ثلاثة أرباع ملعقة كمون.
ثلاث ملاعق كبيرة من المفروم.
ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.
ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
نصف كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير

يخلط الثوم والبابريكا والكمون والبقدونس ونصف الكمية ونصف كمية الكزبرة وعصير الليمون.
نضع ملاعق كبيرة من الزيت ، ورشة ملح ، ونقلب المزيج جيداً.
امسحي الباذنجان ونضهن كل شريحة من الباذنجان بالزيت من الجهتين.
نضع الباذنجان بالصينية وندخل الفرن الذي لدينا الشنتة لدرجة حرارة 180 درجة مئوية ونترك الباذنجان لمدة نصف ساعة.
احتفظي بكمية الزيت المتبقية في مقلاة ثم اخرجي الباذنجان من الفرن وضعيه في مقلاة على نار خفيفة حتى أتقورمه أي اتركيه لمدة دقيقة أو أكثر حسب درجة حرارة الزيت.
نضع الباذنجان في طبق التقديم ، ونسكب عليه الصلصة ونزينه الكمية المتبقية من البقدونس والكزبرة وأي زخارف أخرى نفضيليها.

سلطة الجزر المغربية

مكونات

أربع حبات جزر كبيرة مقطعة.
ثلاثة أكواب من الماء.
ثلاث فصوص ثوم مفروم.
ملاعق كبيرة زيت زيتون.
نصف ملعقة صغيرة فلفل.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
نصف ملعقة صغيرة كمون.
ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.
أنشطة الملعقة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

احفظ الجزر وزيت الزيتون والثوم والماء والفلفل الحلو والملح والفلفل والفلفل الحار في قدر على نار خفيفة حتى ينضج الجزر ويفضل أن تكون الفترة بين ربع الساعة الثالث.
نضيف الكمون والخل جيدا ونقلبهم ثم نسكها في صحن التقديم ونزينهم بالكزبرة.

المطابخ المطابخ المغربية لحم الضأن والمشمش المطبخ المغربي الشهير

موضوعات متعلقة

وصفة مغربية .. طريقة عمل الدجاج المقلي

رخيص ولذيذ .. طريقة عمل برجر الباذنجان

طريقة عمل محشي الباذنجان لـ الشيف شربيني

طريقة عمل طاجن الباذنجان للشيف شربيني

ترشيحاتنا

ميلاد الرسول.. 7 معجزات أيدت النبي الخاتم.. شاهد

سيف الدين الجزيري: لا بد من الوقوف بجوار الزمالك في أزماته

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا المحلية

شريف منير: غادرت قاعة العرض لأني عندي تحفظ على فيلم ريش

الاحتفال عن بعد للعام الثاني.. ماذا تعرف عن يوم تشاماش الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

اكتشفت خيانته.. شاهد زوجة تبرح زوجها وعشيقته ضربا بالأحذية|فيديو

بالركل والصفع.. مدرس يعتدي بالضرب الوحشي على طالب داخل الفصل|فيديو

حكاية السهرة.. كيف تحولت نعيمة الصغير من منافسة لأم كلثوم لغولة السينما؟

فيديو

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ