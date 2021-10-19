المغرب .. باذنجان مقلي مع الصوص الحار.. وسلطة الجزر

المطابخ المغربية أكثر المطابخ متعددة الاستخدامات في العالم منذ القرون القديمة ، مزيج من المطعم العربي والمغاربي والشرق الأوسط، تقدم الشيف مفيدة عثمان وصفات من المطبخ المغربي الشهير منها الباذنجان المقلي وسلطة الجزر المسلوق .



باذنجان مقلي مع الصوص الحار

مكونات

حبتان من الباذنجان.

ملعقة صغيرة ملح.

فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل حار.

ثلاثة أرباع ملعقة كمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير

يخلط الثوم والبابريكا والكمون والبقدونس ونصف الكمية ونصف كمية الكزبرة وعصير الليمون.

نضع ملاعق كبيرة من الزيت ، ورشة ملح ، ونقلب المزيج جيداً.

امسحي الباذنجان ونضهن كل شريحة من الباذنجان بالزيت من الجهتين.

نضع الباذنجان بالصينية وندخل الفرن الذي لدينا الشنتة لدرجة حرارة 180 درجة مئوية ونترك الباذنجان لمدة نصف ساعة.

احتفظي بكمية الزيت المتبقية في مقلاة ثم اخرجي الباذنجان من الفرن وضعيه في مقلاة على نار خفيفة حتى أتقورمه أي اتركيه لمدة دقيقة أو أكثر حسب درجة حرارة الزيت.

نضع الباذنجان في طبق التقديم ، ونسكب عليه الصلصة ونزينه الكمية المتبقية من البقدونس والكزبرة وأي زخارف أخرى نفضيليها.

سلطة الجزر المغربية

مكونات

أربع حبات جزر كبيرة مقطعة.

ثلاثة أكواب من الماء.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

أنشطة الملعقة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

احفظ الجزر وزيت الزيتون والثوم والماء والفلفل الحلو والملح والفلفل والفلفل الحار في قدر على نار خفيفة حتى ينضج الجزر ويفضل أن تكون الفترة بين ربع الساعة الثالث.

نضيف الكمون والخل جيدا ونقلبهم ثم نسكها في صحن التقديم ونزينهم بالكزبرة.