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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المغرب .. طريقة عمل دجاج بالزيتون بمذاق مميز

طريقة عمل دجاج بالزيتون
طريقة عمل دجاج بالزيتون

دجاج بالزيتون ،تشتهر المغرب بإعداد الدجاج بالزيتون المميز بمذاق زيت الزيتون ،تعتبر هذه الوجبة من أكثر الوجبات الشهيرة فى المناسبات والعزائم ،تقدمها الشيف مفيدة عثمان .

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مكونات

 

دجاجة واحدة او حسب الرغبة.
حبتان من شريحة كبيرة صفراء ليمون.
نصف كوب عصير ليمون.
ثلاثة سيترات مبشورات.
ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.
ثلاثة أكواب ونصف من الماء الفاتر.
مقطع كوب زيتون أخضر.
أربعة أكواب من زيت القلي.
دجاج منقوع ملعقة صغيرة بهارات. ملعقة كبيرة ملح، ملعقة صغيرة من الفلفل وملعقة صغيرة من الثوم. ثلاثة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة بهارات.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل
ملعقة صغيرة ثوم.
ثلاثة عصير ليمون.

طريقة التحضير

 

نغسل الدجاج ونقطعها ونتبلها ونتركها على الجانب.
أحضر مقلاة ونحمي الزيت على النار، وقم بنقل الدجاج حتى لونه ذهبي.
نحفظ الدجاج والزيت في قدر عميق ونضيفهم عصير الليمون والماء والدقيق ونخلطهم جيداً مع التحريك على نار عالية.
بعد خمس دقائق، نضيف شرائح الليمون والليمون المبشور والزيتون إلى المزيج حتى يغلي، ثم نخفض النار ونترك المزيج لمدة نصف ساعة.
وتقدم  ساخنة مع الارز المطبوخ.

زيت الزيتون دجاج بالزيتون دجاجة واحدة ثلاثة عصير ليمون زيتون أخضر

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