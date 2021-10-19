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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واحدا على الأقل من ساحلها الشرقي صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لمسؤولين كوريين جنوبيين ويابانيين.

وقالت هيئة الاركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنه تم الإطلاق في مدينة سينبو الساحلية بمقاطعة هامجيونج، في حوالي الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي الثلاثاء.

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وصرح نائب الأمين العام الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي بأن صاروخين باليستيين أُطلقا خلال إطلاق الثلاثاء، بينما أعلن جيش كوريا الجنوبية عن قذيفة واحدة فقط، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأوضح إيسوزاكي أن "الإجراءات الأخيرة لكوريا الشمالية تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة، كما أن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية يشكل تحديا خطيرا ليس فقط لليابان ولكن للمجتمع الدولي بأسره".

وأضاف إيسوزاكي أن عمليات الإطلاق كانت "مؤسفة للغاية" وتنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال جيش كوريا الجنوبية في بيان إنه يعمل مع الولايات المتحدة لتحليل تفاصيل الإطلاق.

يأتي الاختبار الأخير لكوريا الشمالية بعد شهور من التوترات المتأرجحة في شبه الجزيرة الكورية. كانت بيونج يانج تختبر عددًا متزايدًا من المقذوفات في عام 2021، بما في ذلك ما زعمت أنه صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت في أواخر سبتمبر.

 

 

كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية كوريا الجنوبية اليابان صاروخ كوري شمالي

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