الجزائر: فتح الملاعب الرياضية للجماهير قريبا

أكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعادة فتح الملاعب الرياضية، قريبا حيث سيتمكن الجزائريون من الذهاب لتشجيع فريقهم شرط تلقي اللقاح.

وقال وزير الصحة ، في تصريحات صحفية له :نحن لا نحتم ولا نجبر أحدا على تلقي اللقاح وفقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية الجزائري لكن من أجل الحفاظ على الصحة العامة، يجب تلقي اللقاح.

وبيًن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، إن رفع الحجر الصحي ناجم عن تراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا ، محذرا في ذات السياق من موجة رابعة.

واستطرد الوزير : أصعب موجة كانت الثالثة، حاليا نحن في هدوء، لماذا لا نتساءل عن موجة رابعة ، الخبراء متخوفون من موجة رابعة والتي يتم ترصدها بين نوفمبر وديسمبر”.

وأضاف الوزير : الحل الوحيد هو التلقيح، عدد الجزائريين الذين تلقوا اللقاحين لم تصل 5 ملايين، وهذا الرقم قليل جدا.

وتابع الوزير : لدينا أكثر من 10 ملايين لقاح وسنستقبل هذا الأسبوع 3 ملايين و600 جرعة أخرى.