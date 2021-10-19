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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح هامة للمواطنين خلال حدوث زلزال.. فيديو

زلزال
زلزال

قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية السابق، إن المواطن عندما يشعر بـ زلزال بعد الشعور بـ دوخة، وأن هناك تحرك فى منقولات الشقة.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن مناطق الخطر هو سقوط أشياء على الرأس، ولذلك على المواطن النوم على الأرض، والاختباء تحت كرسي.

ولفت إلى أنه يجب الابتعاد عن منتصف الحجرة، و الابتعاد عن الشباك، والصعود لـ أعلى حالة زلزال، أو الجلوس فى مكانك. 

وقد قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه تم رصد تابعين لزلزال اليوم، موضحًا أن المواطنين شعرو به لـ 3 ثواني، مؤكدًا أنه لم يتجاوز 2.4 ريختر.

وأضاف، أن الزلزال الذى شعر به المواطنين اليوم بالقاهرة الكبري مصدره جزيرة كريت، وأن مصر لم تدخل حزام الزلزال بالمنطقة.
 

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن  منطقة شرق البحر المتوسط معروف عنها أنها منطقة نشاط زلزالي، موضحا أن زلزال كريت اليوم شعر به بعض السكان عدد من المحافظات المصرية.


وأكد جاد القاضي، أن زلزال كريت اليوم كان على عمق 65 كيلو مترا ما أدى إلى الإحساس به في بعض المحافظات المصرية.


وأوضح، أنه كان هناك تابعين بقوة 3.4 ريختر ما جعلهما غير محسوسين في مصر، مضيفا أن درجة إحساس المواطن بالزلزال تعتمد على بعده من المركز وعمق الزلزال نفسه، موضحا إنه لو كان زلزال اليوم سطحيا ما شعر به أحد في مصر.

وتابع جاد القاضي، أنه عند الإحساس بالزلزال يجب على الإنسان أن يثبت مكانه ويتبع تعليمات السلطات المحلية، وعدم التواجد إلى جوار الاكسسوارات أو أشياء ممكن أن تسقط بفعل الهزة التي يحدثها الزلزال.


واختتم جاد القاضي، أن توابع زلزال كريت لا زالت مستمرة ولكنها لن تكون محسوسة.

الحماية المدنية زلزال دى ام سى رامي رضوان القومي للبحوث الفلكية

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