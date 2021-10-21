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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب البرازيل السابق: موسيماني صديقي.. ومحمد صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية

موسيماني ومحمد صلاح
موسيماني ومحمد صلاح

تحدث كارلوس ألبيرتو بيريرا، المدير الفني لمنتخب البرازيل السابق، عن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، وفرص محمد صلاح في الفوز بجائزة أحسن لاعب في العالم.

وعمل موسيماني مساعدًا لـ ألبيرتو بيريرا عندما عمل الأخير مديرًا فنيًا لجنوب إفريقيا في وقت سابقًا.

وقال ألبيرتو بيريرا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحياة: "موسيماني صديق عزيز ولديه ميراث كبير من العمل والاجتهاد، لم يكن لدي شك أنه سيكون مدربًا ناجحًا وأعلم أنه نجح في مصر، هو ذكي وعنده حب للمعرفة واكتساب الخبرات".

وأكمل: "النادي الأهلي استطاع أن يقدم مباراة جيدة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية، وأعتقد أن الفريق مع موسيماني سيحقق مزيدًا من النجاحات".


وبسؤاله "هل محمد صلاح قريب من جائزة أفضل لاعب في العالم؟"، أردف: "الأمر يعتمد على التصويت، كريستيانو وميسي لديهما صدى كبير على مستوى المصوتين".

واستطرد: "لكن محمد صلاح لاعب صاحب مستوى عالي وثابت في أدائه، شخص لطيف جدًا والجميع يحبه، ويمثل كرة القدم الإفريقية بأفضل صورة ممكنة".

واختتم: "يومًا ما سيحصل محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وأنا لا أستطيع أن أتابع ليفربول بدون وجوده".

كارلوس ألبيرتو بيريرا منتخب البرازيل بيتسو موسيماني الأهلى محمد صلاح

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