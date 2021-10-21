مستشفى النجوم| استقرار حالة بشرى ونقل أسماء مصطفى إلى المستشفى

عادت الإصابات والحالات المرضية مرة أخرى إلى الانتشار بين الفنانين والمشاهير، وأصبح مستشفى النجوم مليء بأسماء جديدة .

وتضم القائمة أسماء شهيرة من الفنانين بين إصابات بفيروس كورونا، وحالات مرضية خاصة نعرض تفاصيلها في السطور التالية

بشرى

تعرضت الفنانة بشرى لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي ومذيع تعرض هو أيضا للإصابة.

أكد مصدر طبى بمستشفى الجونة أن الفنانة بشرى تم وضعها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة داخل إحدى غرف المستشفى ولا توجد بها أى اصابات وهذا الإجراء احترازى تحسبا لظهور أى مضاعفات للحادث وحالتها العامة مستقرة.

وأوضح المصدر أن بشرى تم نقلها من خلال اسعاف خاص بمستشفى الجونة .

اسماء مصطفى

كشفت الصفحة الرسمية لـ الإعلامية أسماء مصطفى عن تعرضها لوعكة صحية جديدة ونقلت على أثرها إلى المستشفى .

وكتبت الصفحة الرسمية :"#الادمن بنعتذر لعدم التواصل والرد لان أسماء تعرضت لوعكة دخلت على أثرها للمستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.

وائل كفورى

علق الفنان وائل كفوري على نجاته من حادث السيارة التي تسببت في نقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة مؤقتة، لأول مرة في رسالة مقتضبة عبر تطبيق انستجرام.

وكتب وائل كفوري تعليقه على الحادث عبر خاصية الاستوري قائلا:" من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد.. كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين وال Fans والأصدقاء.. ولكل محب عتل همي".

واستطرد وائل كفوري:" غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن.. أنا منيح بفضل صلواتكن!.. كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقل !".

وقال وائل كفوري:" بشكركن فردا فردا وبعتذر ما قدرت إتواصل معكن أو رد عإتصالاتكن.. بس انشالله قريبا منتواصل أول ما صير أحسن ".

مى كساب

كشفت الفنانة مى كساب عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا .

وكتبت كساب عبر إنستجرام:"دائما وعد الله حق، ألف حمد وشكر لله علي الحب اللي لا يقدر بثمن من كل محنة، ومنحتي من الله هي الحب والإهتمام والعطاء من كل الناس اللي حواليه شكرا شكرا من قلبي وقوفكم جنبي بالأفعال والكلام والدعوات أكبر منحه من رب العالمين الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص علي خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي ١٤ يوم يارب يبقو دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم الحياة”.