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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إيحاءات خادشة للحياء.. عقوبة المتهم بالتحرش والتشهير بـ طالبة عبر فيسبوك 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أتى أحد الأشخاص، إيحاءات منافية للآداب، من خلال إنشاء قناة على أحد تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر فيها صورا شخصية لفتاة، مصحوبة بعبارات إساءة خادشة للحياء؛ وذلك عقب نشرها مقطع فيديو لها في أثناء تواجدها بمترو الأنفاق عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، يرصد قيامه بأفعال خادشة للحياء.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه طالب – مقيم بمحافظة دمياط، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط؛ تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول"بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه واقعة تحرشه بالشاكية من خلال إرسال رسائل لحسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ووجود آثار ودلائل على إرتكابه واقعة أخرى بذات الإسلوب) .

وبمواجهته اعترف ، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

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تحرش بها على فيس بوك .. ضبط شاب نشر صورة طالبة مصحوبة بعبارات مسيئة

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إيحاءات خادشة.. ضبط شاب تحرش بفتاة داخل المترو

 

عقوبة المتهم وفقا للقانون

 

تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.

ونصت المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فيس بوك محافظة دمياط طالب حرمة الحياة الخاصة حبس

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