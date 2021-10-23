4.3 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية 2021

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.3 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 707.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 229.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.8%، والعرب على 9.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.8%، وسجل العرب 6.8%.