عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4.3 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية 2021

صدى البلد

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.3 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 707.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 229.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.8%، والعرب على 9.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

ومثلت تعاملات المصريين 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.8%، وسجل العرب 6.8%.

تعاملات المصريين البورصة المصرية بورصة المصرية الأسهم المقيدة قيمة التداول البورصة المصرية

ترشيحاتنا

السيسي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا ويهنئه لحصول بلاده على مقعد مجلس الأمن

أسعار ومواصفات تويوتا CHR موديل 2021 في مصر.. صور

التحالف ينشر صور 4 زوارق حوثية دمرها شمال مدينة الحديدة اليمنية

الصدقة .. أنواعها وفضلها والحكمة من إخراجها وفوائدها

خطوة علمية مذهلة.. الخنزير أمل البشرية في نقل الأعضاء إلى الإنسان.. تفاصيل

رسميا.. إذاعة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس مجانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

تجاوز خطير.. إثيوبيا تبدأ التجهيزات الخاصة لملء سد النهضة الثالث

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

مشهد الخيانة الزوجية.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ