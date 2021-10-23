لاعبو المنتخب المصري يواصلون تحقيق الميداليات في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه

واصل لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه سلسلة حصدهم للميداليات المتنوعة في بطولة البحر المتوسط المقامة حاليا في قبرص.



جاءت الميدالية الذهبية من نصيب أسامة الباز و جنى خميس في منافسات اتسمت بالإثارة والندية من الجميع.



أما الميدالية الفضية فجاءت من نصيب سلمي حسن و مريم العزبى وعمر أسامة، بينما جاءت الميدالية البرونزية من نصيب كل من علي صلاح و حبيبة الليثى.

وسبق أن حقق لاعبونا في وقت سابق اليوم قد حققوا تسع ميداليات متوعة بواقع ثلاث ذهبية وست برونزيات.



من جانبه، أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن بطولة البحر المتوسط دائما ما تشهد منافسة ساخنة بين جميع اللاعبين موضحا أن الإنجازات تتوالى في عهد المجلس الحالي للاتحاد بفضل الخطة المدروسة التي تم وضعها منذ توليه المسؤولية.