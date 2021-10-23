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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 أشياء مهمة عن إعادة توجيه الرسائل على واتساب.. تعرف عليها

واتساب
واتساب

يحتوي واتساب WhatsApp، على ميزة تسمى "إعادة توجيه"، وتتيح لمستخدمي تطبيق الدردشة إعادة توجيه الرسائل من دردشة فردية أو جماعية إلى دردشة فردية أو جماعية أخرى.


إذا كنت قد أعدت توجيه بعض الرسائل على واتساب، فربما تكون قد لاحظت تسمية "معاد توجيهها" أعلى الرسائل، وحسبما ذكر "indianexpress"، تساعدك هذه الميزة بشكل أساسي في معرفة ما إذا كان صديقك أو أحد أفراد عائلتك قد كتب رسالة  وأرسلوها لأكثر من شخص، وما إذا كانت الرسالة قد أتت في الأصل من شخص آخر.

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وقدم واتساب ميزات أخرى مثل "إعادة التوجيه عدة مرات" للمساعدة في وقف انتشار الشائعات والرسائل التي تنتشر بسرعة متضمنة أخبار مزيفة، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن ميزة إعادة توجيه الرسائل من واتساب.

5 أشياء يجب أن تعرفها عن ميزة "إعادة توجيه" الرسائل على واتساب


1. تيح لك واتساب إعادة توجيه الرسائل إلى ما يصل إلى 5 أشخاص أو محادثات في المرة الواحدة، لذا في كل مرة تعيد فيها إرسال رسالة إلى الكثير من المستخدمين ستمكنك ميزة إعادة التوجيه من إرسالها إلى خمس محادثات في كل مرة.


2. عند إعادة توجيه رسالة عدة مرات على واتساب، لا يمكن إعادة توجيهها إلا إلى دردشة واحدة في كل مرة، بعبارة أوضح، عندما تتم إعادة توجيه رسالة من خلال سلسلة من خمس محادثات أو أكثر، بعيد عن المصدر الأصلي للرسالة يعرض النظام الأساسي للتطبيق رمز سهم مزدوج  لأعلى الرسالة، وعلامة “تمت إعادة التوجيه عدة مرات”، ولا يمكن إعادة توجيه هذه الرسائل إلا إلى دردشة واحدة في كل مرة.

3. تسمح لك الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك، بإعادة توجيه الوسائط أو المواقع أو جهات الاتصال، حتى لا تضطر إلى إعادة تحميلها.

4. أي رسائل تعيد توجيهها وهي رسائل واردة إليك، وليست رسائلك الصادرة ستعرض تصنيف “مُعاد توجيهها” لك ولأي مستلم يتلقى الرسالة.

5. إذا كنت تريد إعادة إرسال رسالة تحمل تصنيف “تمت إعادة توجيهها عدة مرات”، إلى أكثر من خمسة أشخاص، فيمكنك القيام بذلك بمجرد نسخها ولصقها في دردشة واحدة جديدة، وبعد ذلك يمكنك إعادة توجيهه لما يصل إلى خمسة مستخدمين مرة واحدة.

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