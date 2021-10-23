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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

احتمالات الإصابة تتزايد بعد الـ 40.. أعراض وكيفية الوقاية من الروماتيزم

مرض الروماتيزم
مرض الروماتيزم

مرض «الروماتيزم» هو أحد الأمراض المزمنة، المنتشرة حول العالم، منذ القرن الأول الميلادي، ويعد أحد أشهر أمراض الآم المفاصل،لأنه التهاب مزمن يصيب المفاصل في اليدين والقدمين وينتهي المطاف بالإصابة بـ تأكل العظم وتشوه المفاصل، وفي بعض الأحيان يؤثر على أجهزة الجسم الأخرى، مثل الجلد والعينين والرئتين والأوعية الدموية.

ويُصيب مرض الروماتيزم الأشخاص في أي عمر، لكنه عادة ما يبدأ بعد سن الـ 40 عاما، ويكون أكثر شيوعًا بين النساء.

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متى ظهر مصطلح الروماتيزم؟

دخلت كلمة «روماتيزم» إلى اللغة العامية ، في سنة 1642، وكان أول من سمى بهذا الاسم الطبيب الفرنسي غيوم دو بايو، وهو الذي اكتشف أن التهاب المفاصل قد يكون مرضا جهازيا شاملا للجسم كله وليس مجرد مرض موضعي للمفاصل، وظهر علم الروماتيزم لأول مرة كعلم مستقل في أربعينات القرن العشرين.

أعراض مرض الروماتيزم 

تتضمن أعراض الروماتيزم الشعور بالألم عند تحريك المنطقة المصابة، وتحسن حالة المريض عند تدفئة المنطقة المتأثرة

 الشعور بالألم عند لمس المنطقة المصابة

 تيبس الأجزاء المتأثرة خاصة في حال عدم تحريكها لفترة طويلة

 الشعور بالألم أو الانزعاج في مفصول واحد أو أكثر بما في ذلك فقرات العمود الفقري

تدهور حالة الشخص عند التّعرض لبعض الظروف المناخية المختلفة، وخاصة انخفاض الضغط الجوي أو ارتفاع الرطوبة.

ارشيفية

عوامل خطر الإصابة:

- العمر: يظهر التهاب المفاصل الروماتويدي في معظم الحالات بين سن 40 - 60 عامًا، ومع ذلك فإنه قد يصيب الأشخاص الأكبر سنًا وحتى الأطفال التهاب المفاصل الروماتويدي في سن الصبا.

- التاريخ العائلي:يزداد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأشخاص الذين أصيب أحد أفراد أسرتهم من قبل بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولا يعتقد الأطباء بأن التهاب المفاصل الروماتويدي ينتقل بالوراثة بشكل مباشر لكن قابلية الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي هي التي تنتقل بالوراثة.

- التدخين: تدخين السجائر يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والإقلاع عن التدخين قد يقلل الخطر.

 طرق الوقاية:

ـ التوقف عن التدخين، وتحسين صحة الفم، وزيادة تناول الأسماك.

- الحفاظ على وزن صحي، ولبقاء نشطًا، وتقليل التعرض للملوثات البيئية.

- رفع المناعة لعدم الاصابة المتكررة بالإنفلونزا، بتناول الأطعمة التي تحوي فيتامين سي، مثل البرتقال والليمون.

- ممارسة بعض الرياضات البسيطة لتنشيط الدورة الدموية في الأماكن المصابة.

الروماتيزم الأمراض المزمنة تشوه المفاصل تأكل العظم

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