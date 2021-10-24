الأربعاء.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تصميم البرامج البينية

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، بالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البينية الدورة التدريبية الأولي من نوعها فى مجال التعليم والبرامج البيئية بعنوان تصميم البرامج البينية .



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، و الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.



وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأربعاء والخميس الموافق 27:28-10-2021 اون لاين عبر برنامج زووم، ويوم السبت الموافق 30-10-2021 بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البينية .



وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية مخصصة لاعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج جامعة حلوان والتسجيل عبر الرابط التالي

https://forms.gle/mkWQH1eSDVGBPAJ7A

و يتم تنفيذ هذه الدورات حرصا من الجامعة على تننية مهارات اعضاء هيئة التدريس و مواكبة التطور و التحول الرقمى و رفع مستوى التصنيف الدولى لها .

