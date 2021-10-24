زاهي حواس يلتقي نجوم الفن العالميين أمام أبو الهول

التقى الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرى أمام تمثال أبو الهول بـ 50 شخصية بارزة من مختلف دول العالم والذين حضروا لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 14 الأبد، بمنطقة أهرامات الجيزة والذى يمزج الفن المعاصر بالحضارة المصرية القديمة.



كان من بين الشخصيات الأمير السعودى سلطان بن فهد وولى العهد البلجيكى والفنان الإيطالى لورينزو كوين نجل الفنان العالمى أنتونى كوين والفنان الروسى ألكساندر بونوماريف والفنان الفرنسى جيه ارواميليا لاكرافى نائبة رئيس البرلمان الفرنسى الفنانة السورية مى بربر وعارضة الأزياء الإيطالية ستيفانيا والمطرب العالمى كوريل.

وقال حواس إن هذا الحدث يعد دعاية قوية للثقافة والسياحية في مصر، كما استعرض حواس إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على آثار مصر، والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.

وأوضح حواس تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، وبلطة من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وأشار إلى المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

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