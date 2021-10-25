موعد تلقيح الأطفال أقل من 12 عاما ضد فيروس كورونا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا سيكونون قادرين على تلقي لقاح فيروس كورونا بحلول الأسبوع الأول أو الثاني من نوفمبر.

وأضاف فاوتشي في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية: "ستجتمع إدارة الغذاء والدواء ولجنتها الاستشارية الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر. وبعد ذلك سيتم تسليم قرارها التنظيمي إلى مركز السيطرة على الأمراض ، على الأرجح في 2 أو 3 نوفمبر".

ومن ناحية أخرى، قالت شركة فايزر، إنها ستدرس فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا ومتحوراته من خلال تلقيح السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا في بلدة بجنوب البرازيل.

ووفقا لـ “رويترز”، ستُجرى الدراسة في توليدو ، ويبلغ عدد سكانها 143000 نسمة، في غرب ولاية بارانا ، جنبًا إلى جنب مع برنامج التطعيم الوطني البرازيلي، والسلطات الصحية المحلية.

وقالت شركة فايزر، إن الغرض هو دراسة تفشي فيروس كورونا في سيناريو واقعي بعد تلقيح السكان.

وأضافت: “المبادرة هي الأولى والوحيدة من نوعها التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة الأدوية في دولة نامية”.