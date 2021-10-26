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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تميل للانفتاح على العالم الخارجي .. لمواليد 26 أكتوبر نصيحة الأبراج

الأبراج
الأبراج

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.
 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 25 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 24 - 10- 2021

صفات برج العقرب للرجل


أكثر ما يميز صفات برج العقرب الرجل  بكونه صلب الذهن، لكن لديه أيضًا الكثير من الصفات الإيجابية التي تجعله صديقًا رائعًا وأشخاصًا ناجحين بشكل عام.

عاطفي
لا توجد علامة أخرى في اي برج يمكن مقارنتها عندما يتعلق الأمر بالشغف حيث ان اهم صفات برج العقرب للرجل نحن نعتبر الأكثر شغفًا وأفضل العشاق الذين يمكنك العثور عليهم. لسوء الحظ ، فإن معظم الناس يقصرون أفكارهم عن الشغف على الجنس والرومانسية فقط. لكن رجل برج العقرب متحمس ليس فقط في قسم الحب ولكن في كل ما يفعله.

إذا كان يفعل شيئًا يحبه حقًا ، فسيضع قلبه وروحه فيه ، وهو ما يتضح على الفور لجميع من حوله. إذا رأيت رجلًا يتحدث بحماس شديد عن شيء يهتم به ، فقد يكون من برج العقرب. ولكن شغفه يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين - فهو يحب بشغف ، ويكره بشدة. ليس هناك أرضية مشتركة.

من المعروف عن برج العقرب انه انتقامي وغير قادر على الغفران.

 

شخصية اليوم في علم الأرقام

 

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد ،إذا كنت مولودا في يوم 26 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك محدد وتضع نظاما صارما لمن حولك وتتجه للتخصص في مجال التعامل مع الجمهور، وتميل للانفتاح على العالم الخارجي. أنت أيضا موهوب وتقدس العمل وتحب الحياة والاستمتاع بها.


نصيحة

هذا الوقت يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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