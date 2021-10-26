بتكلفة 8 مليار جنيه ..حياة كريمة تستهدف 34 قرية فى الأقصر

تشهد محافظة الأقصر طفرة كبيرة فى المشروعات التنموية بمركزي اسنا وارمنت ضمن مبادرة “ حياة كريمة ” التى اطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .

فمحافظة الأقصر كان لها النصيب الأكبر من المبادرة حيث تم تدشين عشرات المشروعات التنموية في 34 قرية بالمركزين تتجاوز تكلفتهم 8 مليار جنيه ضمن المبادرة .

وقال المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر تم تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات التنموية في القري المدرجة ضمن المبادرة مؤكدا ان المبادرة هي مشروع القرن الذي يغير وجه الحياة في ريف مصر .

ويقول ياسر جاد الرب مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ان المبادرة بمركز اسنا تشمل تطوير 27 قرية في 9 وحدات محلية وتضم هذه القري 171 كفر وعزبة ونجع وبمركز أرمنت تتضمن المبادرة 7 قري بواقع اربع قري رئيسية هم 1 – المحاميد بحري ويتبعها المحاميد قبلي والديمقراط 2 – الرزيقات بحري ويتبعها الرزيقات قلبي 3 – السلام 4 – الرياينة – الرياينة وهذه القري توابعها حوالي 87 عزبة وكفر ونجع.

وقال المهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات ومنسق مبادرة "حياة كريمة" بالأقصر ، ان جهاز تعمير منطقة البحر الاحمر برئاسة وكيل اول وزارة المهندس حسني منصور يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة ومن بينها المجمعات الخدمية لافتا الي انه جاري العمل لإنشاء 13 مجمع خدمي لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين حيث تضم هذه المجمعات " مكاتب للسجل المدني والشهر العقاري والبري والتموين والتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي ووحدة محلية ومجلس شعبي محلي " ) ، لافتا الي ان المجمعات الـ 13 جاري انشاؤهم في 9 قري بمدينة إسنا هم (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير) ، وفي مدينة ارمنت جاري انشاء 4 مجمعات في قري (الرزيقات والمحاميد والرياينة والسلام) .

9631 سكن كريم ومجمعات سكنية للمستحقين

واشار الي ان المبادرة تشمل انشاء واحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد 9631 " سكن كريم " للأسر المستحقة في القري الـ 34 التي يتم تنفيذ المبادرة بهم باسنا وارمنت ، كما تم رفع مساحات اراضي لا تقل عن 2000 متر في 6 قري وذلك بغرض انشاء مجمعات سكنية للمستحقين وتم مراجعتهم من قبل لجنة من مجلس الوزراء بالإضافة الي قطعتين جاري مراجعتهم .

وأضاف انه يجري تنفيذ خطة احلال وتجديد الكباري والممرات والجسور اعلي المساقى والترع والمصارف وانشاء كباري جديدة بإجمالي 21 مشروع ، ففي مدينة اسنا سيتم انشاء و تجديد عدد 12 كوبري حيث سيتم تجديد كوبري علي ترعة اسنا الغربية و 2 علي ترعة الشيخ فضيل وكوبري علي ترعة اسنا البحرية وكوبري علي ترعة الكلابية القديمة وكوبري علي ترعة الكلابية الجديدة بالإضافة الي انشاء كباري علي ترع فرع الساحل ومشاية علي ترعة جنابية كومير وانشاء كوبري علي ترعة اصفون وكوبري علي جنابية اصفون وكوبري علي مصرف عزبة ابو قش وكوبري علي ترعة ام عدس الفرعية.

وفي ارمنت سيتم احلال وتجديد عدد 9 كوبري هم كوبري القطع علي مصرف ارمنت وكوبري الغوال وكوبري ابو حزام وكوبري العياط وكوبري عزبة مكي دهمش وكوبري علي ترعة حاجر مكي وكوبري علي ترعة حاجر الرياينة وكوبري علي ترعة الجبل ناحية الرزيقات وكوبري علي ترعة الجبل ناحية المحاميد قبلي .

13 مشروع لتأهيل الترع والمصارف - 3 مجمعات زراعية

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الترع والمساقى وتبطينها اكد انه يتم تنفيذ 13 مشروع لتأهيل ترع ومساقي فرعية هم : يتم تنفيذ 13 مشروع لتأهيل ترع ومساقي فرعية هم : ترعة الجبل من الفم الى النهاية وتأهيل وتبطين الترعة المنعية باسنا واستكمال فرع ترعة الضبعية وتبطين ترعة حاجر الزرقاني وكومير و تأهيل ترعة كومير واستكمال ترعة الحله المستجدة واستكمال ترعة اسنا الغربية وترعة الساحل وجزيرة الكيمان وتأهيل ترعه ام عدس وتأهيل عدد 7 ترع بقري ارمنت .

وفيما يتعلق بالمجمعات الزراعية اكد انه تم تسليم مواقع عدد 3 مجمعات الاول بقرية الدير بإسنا علي مساحة 720 متر والثاني بقرية الرزيقات بحري بمساحة 704 متر والثالث بقرية المحاميد بحري بمساحة 1225 متر وتضم هذه المجمعات جمعية زراعية ووحدة بيطرية ووحدة إرشاد زراعي ومجمع البان وجاري مراجعة باقي المجمعات لباقي القري بمعرفة مديرية الزراعة بالاقصر تمهيداً لتسليم المواقع والبدء بالعمل .

تطوير النية التحتية – توصيل كافة المرافق – تجديد 15 نقطة اسعاف

وأكد المهندس هاني طائع مدير فرع جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر بمحافظة الأقصر على انه يتم العمل في عدة مشروعات لتوصيل المرافق لقري المبادرة حيث يجري العمل علي تركيب شبكات الصرف الصحي وتدعيم شبكات المياه وتطوير مرفق الكهرباء وانشاء الوحدات علي نظام التأمين الصحي الجديد الذي جري تشغيله بالأقصر يوليو الماضي بالإضافة الي توصيل الغاز الطبيعي والذي تم انجاز نسبة 80 % منه في من قرية النجوع باسنا والعمل مستمر توصيل الغاز لبقية القري فضلا عن تطوير البنية التحتية ووضع كابلات اتصالات للبدء في اعمال توصيل خدمة الانترنت للقري كما سيتم رصف الطرق عقب الانتهاء من كافة المشروعات ودعم هذه القري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

اضاف انه من المقرر انشاء وتجديد 15 نقطة اسعاف منهم انشاء عدد 2 نقطة وتجديد 4 بأرمنت بالإضافة الي تطوير 9 نقاط اسعاف باسنا .

تطوير 39 مركز شباب : 24 بإسنا - 10 بأرمنت – انشاء 5 مراكز جدد

وفيما يتعلق بمراكز الشباب اكد حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة انه سيتم احلال وتجديد نحو 39 مركز شباب مركز شباب وتطوير ملاعبهم وانشاء اسوار منهم 5 مراكز انشاء جديد باسنا هم حاجر كومير – النمسا – الحميدات – المعلا – طفنيس بالإضافة الي احلال وتجديد عدد 24 مركز شباب باسنا هم : العضايمه – الغريره – الحله – الدبابيه - حاجر الشغب – توماس1 - توماس الوسطى- توماس 2 - اصفون المطاعنه - النجوع بحرى ( النواصر ) - النجوع بحري (الفارسيه) - النجوع قبلي ( باويل ) - النجوع قبلي (ابو زعفه)- توماس 3 - وابورات المطاعنه - الكلابيه – الكيمان – زرنيخ - الحميدات شرق - المساويه – القرايا- الشغب - ترعه ناصر - حاجر كومير.

وعدد 10 مراكز شباب سيتم تجديدهم بأرمنت في قري : الرياينه - حاجر الرياينه - المحاميد بحري - المحاميد قبلي – حاجر المحاميد قبلي - الديمقراط - الرزيقات قبلي - الرزيقات بحري - ارمنت الحيط – الرزيقات قبلي "اولاد الشيخ "

21 مشروع لتطوير المدارس : تجديد وتوسعة 15 مدرسة بإسنا - 6 مدارس بأرمنت

وفيما يخص التربية والتعليم وتطوير المدارس اكد المهندس محمد حسين مدير منطقة الأقصر بالهيئة العامة للابنية التعليمية انه يتم تنفيذ نحو مشروع 21 لتطوير وتجديد وتوسعة واضافة اجنحة لعدد 15 مدرسة في قري اسنا هم مدارس : عزبة البرج - الشهيد عبد الجليل عبد الحليم -كيمان المطاعنه -الشهيد مختار داوود- توماس وعافيه - كيمان ذيل الرمادي - النجوع قبلي الابتدائية - الشهيد محمود حسن - الشهيد هاشم سيد - توماس وعافيه 2- الزنيقه - المساويه - الشهيد يوسف محمود يونس - الحميدات شرق - الشهيد محمد عبد السلام .

وفي قري مدينة ارمنت يتم تطوير ورفع كفاءة عدد 6 مدارس هم مدارس : حاجر ارمنت الحيط الغربي - الشهيد محمد رافت الصن - ترعة سواحل ارمنت - ابو بكر الصديق- نجع الحوزة - الغرز.

تبطين ترع بالأقصر

تبطين الترع بالأقصر

تطوير مدارس بالأقصر