27 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 27-10-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021



وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 30 و31 جنيها للكيلو.

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 44 و45 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 45 و46.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 53 و54 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10.25 و10.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6.25 و6.50 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.