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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه تطلق موقع Visualizer تزامنا مع إصدار كورفيت Z06

موقع Visualizer
موقع Visualizer

أصدرت شيفروليه أيقونتها الرياضية الجديدة من الجيل الثامن كورفيت Z06، الجديدة والمطورة بالكامل بمحرك محرك LT6 V-8 الجديد.

 

وفقا لموقع "أوتو إفلوشن" المتخصص في السيارات، بعد ساعات قليلة من كشف شيفروليه عن وحش التسارع الجديد، أنشأت موقع إلكتروني للكورفيت به خصائص شبيهة بالتطبيقات على الهواتف النقالة، والموقع موصول بموقعها الإلكتروني الرسمي وباسم Visualizer، من خلاله يستطيع العميل اختيار اللون الذي يحبه ويتخيله للكورفيت الجديدة مع عدة اختيارات أخرى تتعلق بشكل الهيكل.

 

وعلى الرغم من أن العملاء سينتظرون عدة أشهر لمعرفة أسعار شيفروليه كورفيت لرياضية الجديدة، فإن تطبيق Visualizer الذي قامت العلامة التجارية بتفعيله يساعد على تقريب المسافات بين سيارة الأحلام والعميل من خلال الاختيار بين طرازات الكوبيه واذات السقف المكشوف.

 

تطبيق  Visualizer عبر الإنترنت يسمح للعميل بالاختيار بين 11 لونًا لهيكل السيارة، تتضمن لوجة الألوان اللون الرمادي، Caffeine Metallic ، Elkhart Lake Blue Metallic ، أسود ، Ceramix Matrix Grey Metallic ، Rapid Blue ، Amplify Orange Tintcoat ، Red Mist Metallic Tintcoat ، Silver Flare Metallic ، Arctic White ، والأصفر.

 

فيما يخص الشكل الخارجي، هناك عدة اختيارات لشقف شيفروليه كورفيت، فإن الكوبيه متوفرة في تشطيبات ألياف الكربون المرئية وفي نسخة السقف الشفاف. بينما الطراز ذات السقف المكشوف يتيح للعميل اختيار سقف قابل للطي بعدة ألوان مختلفة.

 

تتوفر شيفروليه كورفيت Z06 الرياضية في ثلاث فئات (1LZ، و 2 LZ ، و 3 LZ)، وهي مزودة  بمحرك V8 سعة 5.5 لتر مع عمود مرفقي مسطح، وصمامات سحب من التيتانيوم، ومكابس منخفضة الارتفاع. يأتي المحرك بقوة جنونية تبلغ 670 حصانًا، وهو ما يفوق ما قدمته شيفروليه في الجيل السابق من Z06.

شيفروليه كورفيت كورفيت Z06 محرك LT6 V-8 Visualizer

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