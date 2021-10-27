عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين ورشة عمل لتنفيذ وتقييم حملات التوعية لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم ورشة عمل تدريبية لتنفيذ وتقييم حملات التوعية وبمشاركة الجهات المعنية ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي تنفذه وزارة البيئة بالمحافظة ضمن عدد من المحافظات بهدف الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة. 

تعليم أسيوط: إحالة مديرة مدرسة واقعة "البث المباشر" للتحقيق لمخالفتها لائحة الانضباط

تلميذة تعثر على إسورة ذهبية وتسلمها لمديرة مدرستها بأسيوط

إزالة 75 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركز البداري

غدا.. انطلاق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في 7 مراكز شباب بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية في تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي الجديد

تعيين 4 رؤساء أقسام بكليتى الطب والفنون الجميلة بجامعة أسيوط

تطعيم 57% من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في جامعة أسيوط بلقاح كورونا

اليوم.. جامعة أسيوط تحتفل بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد

محافظ أسيوط يشهد انطلاق جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

إزالة 37 حالة تعد على أراضي أملاك ري في أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية في تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي الجديد

اليوم.. جامعة أسيوط تحتفل بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرنامج والعمل على وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والمحافظة على البيئة والصحة العامة وهو ما ينعكس على المظهر الحضاري للمحافظة وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030 مشيراً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والوصول إلى بيئة نظيفة.
كانت إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط قد نظمت ورشة عمل تدريبيبة لتنفيذ وتقييم حملات التوعية في مراكز المحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ؛ وذلك بحضور رانيا الظفري خبير التواصل والتوعية للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ،وشكري حسين خبير التطوير المؤسسي بالبرنامج ،والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط ،والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة ومسئولي القطاعات والجمعيات الأهلية الشريكة.
حيث بدأت فاعليات الجلسة بالترحيب بالحضور ، وتعريف بالمشاركين وأهداف ورشة العمل والبرنامج الزمني لها ثم نظرة على الواقع الحالي لحملات التوعية "تمرين" تلاها تدريب على كيفية وضع خطة لحملة تواصل وتوعية للوصول إلى الأهداف المرجوة عن طريق تحديد الأهداف وتحليل المجموعات المستهدفة ورسائل ووسائل التواصل والتوعية وتوزيع المهام والمسؤوليات مع تحديد الإطار الزمني والميزانية والموارد المادية والبشرية والرسالة الإخبارية بالاضافة إلى متابعة وتقييم حملة التواصل والتوعية وتوثيقها لقياس رضى الأهالي والمواطنين.
كما تضمنت الورشة ؛ شرح تفصيلي لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لعام 2020 والوضع المؤسسي والتنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة والتعريف بنظام جمع المخلفات الصلبة وفي نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة بين المشاركين بالورشة.

محافظ أسيوط عصام سعد المخلفات الصلبة البرنامج الوطنى وزارة البيئة محافظ أسيوط ورشة عمل تدريبية

موضوعات متعلقة

تعليم أسيوط: إحالة مديرة مدرسة واقعة "البث المباشر" للتحقيق لمخالفتها لائحة الانضباط

تلميذة تعثر على إسورة ذهبية وتسلمها لمديرة مدرستها بأسيوط

إزالة 75 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركز البداري

غدا.. انطلاق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في 7 مراكز شباب بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية في تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي الجديد

تعيين 4 رؤساء أقسام بكليتى الطب والفنون الجميلة بجامعة أسيوط

تطعيم 57% من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في جامعة أسيوط بلقاح كورونا

اليوم.. جامعة أسيوط تحتفل بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد

ترشيحاتنا

خبير لوائح: استشكال ممدوح عباس لن يوقف عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك

أجويرو يقود تشكيل برشلونة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

علي قضاء أيام من رمضان لكن نسيت عددها.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح

بختم X .. الولايات المتحدة تصدر أول جوز سفر لـ المثليين وثنائي الجنس

طائرة مصر للطيران تتجه إلى موسكو بعد سلبية التهديد الكاذب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

تسريبات: محمد صلاح لن يتوج بجائزة الكرة الذهبية.. وهذا هو الفائز

الرئيس السيسي يعين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

تعليم أسيوط: إحالة مديرة مدرسة واقعة "البث المباشر" للتحقيق لمخالفتها لائحة الانضباط

ننشر السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

فيديو

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ