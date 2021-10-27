تدشين ورشة عمل لتنفيذ وتقييم حملات التوعية لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم ورشة عمل تدريبية لتنفيذ وتقييم حملات التوعية وبمشاركة الجهات المعنية ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي تنفذه وزارة البيئة بالمحافظة ضمن عدد من المحافظات بهدف الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرنامج والعمل على وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والمحافظة على البيئة والصحة العامة وهو ما ينعكس على المظهر الحضاري للمحافظة وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030 مشيراً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والوصول إلى بيئة نظيفة.

كانت إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط قد نظمت ورشة عمل تدريبيبة لتنفيذ وتقييم حملات التوعية في مراكز المحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ؛ وذلك بحضور رانيا الظفري خبير التواصل والتوعية للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ،وشكري حسين خبير التطوير المؤسسي بالبرنامج ،والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط ،والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة ومسئولي القطاعات والجمعيات الأهلية الشريكة.

حيث بدأت فاعليات الجلسة بالترحيب بالحضور ، وتعريف بالمشاركين وأهداف ورشة العمل والبرنامج الزمني لها ثم نظرة على الواقع الحالي لحملات التوعية "تمرين" تلاها تدريب على كيفية وضع خطة لحملة تواصل وتوعية للوصول إلى الأهداف المرجوة عن طريق تحديد الأهداف وتحليل المجموعات المستهدفة ورسائل ووسائل التواصل والتوعية وتوزيع المهام والمسؤوليات مع تحديد الإطار الزمني والميزانية والموارد المادية والبشرية والرسالة الإخبارية بالاضافة إلى متابعة وتقييم حملة التواصل والتوعية وتوثيقها لقياس رضى الأهالي والمواطنين.

كما تضمنت الورشة ؛ شرح تفصيلي لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لعام 2020 والوضع المؤسسي والتنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة والتعريف بنظام جمع المخلفات الصلبة وفي نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة بين المشاركين بالورشة.