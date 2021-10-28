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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

91147 تلقوا لقاح كورونا بجامعة حلوان منذ 5 سبتمبر وحتى الآن

صدى البلد

 تواصل جامعة حلوان، تطعيم كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين والطلاب بالجامعة بلقاح فيروس كورونا ، بالإضافة الى استمرار الجامعة في حملاتها التوعوية بالكليات لحث الطلاب على سرعة التسجيل لتلقي اللقاح.

 ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ويشارك في الإشراف على التطعيمات الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، وفريق من هيئة التمريض، وبمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

هذا وقد تم اليوم تطعيم 501 جرعة أولى، كما تم تطعيم 2281 جرعة ثانية من تطعيم استرازينيكا وسينوفاك حيث استلمت الجامعة خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى اليوم 105 ألف جرعة من اللقاحات، وخلال هذه الفترة قامت الجامعة بتطعيم 91147 مقسمة كالتالي (348 عضو هيئة تدريس- 89213 طلاب - 1550 إداريين) حيث تم تطعيم 61030 جرعة اولى وتطعيم 30117 جرعة ثانية .

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حث الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على ضرورة حصول الطلاب والسادة العاملين على لقاحات كورونا، حيث يمنع دخول أي طالب او موظف غير حاصل على التطعيم  بدءًا من 15 نوفمبر المقبل وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بعدم السماح  بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، لذا بدأت الجامعة التشديد على منسبيها بضرورة الإسراع في التسجيل والحصول على لقاح كورونا.

كما أكد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على المتابعة  المستمرة لأعمال التطعيم مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية اللازمة والحرص على استمرار التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي بهدف الحفاظ على سلامة الجميع، وقد أشاد بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.

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جامعة حلوان تطعيم لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا اخبار التعليم تلقي اللقاح

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