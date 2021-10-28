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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تعلن تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

المغرب
المغرب

أفاد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس في الرباط، قرر تمديد حالة “الطوارئ الصحية” شهرا إضافيا.

 

وأوضح بايتاس بحسب صحيفة هسبريس المغربية، أن القرار سيسري بداية من الحادي والثلاثون من  أكتوبر إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

 

كما تم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.

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