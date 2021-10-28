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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهدد استمرار البشرية.. تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

تغير المناخ
تغير المناخ

دعا ميشيل باشليت، كبير مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الدول إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ، مؤكدا أنها مسألة تتعلق باستمرار البشرية.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في المنظمة العالمية، ميشيل باشليت، إن "الإجراءات العاجلة ذات الأولوية فقط هي التي يمكن أن تخفف أو تتجنب الكوارث التي سيكون لها آثار ضخمة وفي بعض الحالات مميتة علينا جميعا، ولا سيما أطفالنا وأحفادنا".

وحثت باشيليت الحكومات المشاركة في القمة على الوفاء بالتعهدات بتقديم مساعدات مالية لمساعدة البلدان الفقيرة الأكثر عرضة للخطر لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتعامل مع آثار الاحتباس الحراري.

وقالت: "هذا التزام بحقوق الإنسان ومسألة بقاء”

وأضافت "بدون كوكب سليم نعيش عليه، لن تكون هناك حقوق إنسان وإذا واصلنا السير على طريقنا الحالي فقد لا يكون هناك بشر".

كما ردد مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري كلماتها، حيث حذر من التأثيرات الدراماتيكية للاحتباس الحراري على الطبيعة والبشر.

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وحاول كيري توجيه ملاحظة متفائلة قبل القمة، التي تجمع عشرات الآلاف من المسؤولين والعلماء ونشطاء المناخ.

واستشهد كيري بالالتزامات الأخيرة من جانب إدارة بايدن للولايات المتحدة بهدف تحقيق "صافي صفر" لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول منتصف القرن.

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