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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اسم ورمز.. شاهد إلى ماذا تغير شعار فيسبوك الأيقوني الشهير

شعار فيسبوك الجديد
شعار فيسبوك الجديد

كشفت الشركة المعروفة سابقا باسم فيسبوك Facebook، عن اسمها الجديد ميتا Meta، وعلى الرغم من أن هذا التغيير يجلب الكثير من الأسئلة، فهناك سؤال مهم جدا وهو كيف سيغير اسم Meta لوجو  أكبر شركات التكنولوجيا في العالم الشهير باللون الأزرق.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أعلن المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، اليوم الخميس، تغيير اسم شركة فيسبوك إلى "ميتا"، في إطار استعداد الشركة للواقع الافتراضي المستقبلى المسمى "ميتافيرس".

 

 

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فيسبوك تحصل على شعار جديد لاسم Meta


وتزامنا مع الإعلان عن اسمها الجديد، قامت عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك، باستبدال شعارها الأزرق القديم إلى شعار جديد تم تصميمه على مايبدو بشكل حرف (M) باللون الأزرق على خلفية كبيرة بيضاء.

شعار فيسبوك القديم

وفي الوقت الحالى، حل الشعار الجديد محل رمز الإعجاب الأيقوني (لايك Like) في مقر الشركة العالمي في مينلو بارك إحدى مدن مقاطعة سان ماتيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وتمثل العلامة الجديدة حجم التحول الذي تحاول الشركة القيام به مع التغيير إلى Meta، وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، في منشور بالمدونة: "اعتدت دراسة الكلاسيكيات، وتأتي كلمة "meta" من الكلمة اليونانية التي تعني "بعد"، ويأتي ذلك التغيير سعيا للتطوير في العالم الإفتراضي.


وتابع زوكربيرج: "بالنسبة لي، فإنه يرمز إلى أن هناك دائمًا المزيد للبناء، وهناك دائمًا فصل آخر للقصة"، حيث دخلت الشركة أيضًا في تفاصيل كبيرة حول العلامة التجارية الجديدة على موقع ويب مخصص.

شعار فيسبوك الجديد


وأوضح زوكربيرج، أنه تم مع تغيير الشعار الخاص بالشركة من حرف الـ "F" الأبيض وخلفه الخلفية الزرقاء، إلى كلمة Meta، وبجانبها علامة تشبه علامة "اللانهاية" الرياضية باللون الأزرق.

وقالت الشركة إنها ستبدأ التعامل تحت مؤشر جديد يدعى MVRS، في 1 ديسمبر المقبل.

فيسبوك ميتا Meta شركة فيسبوك مارك زوكربيرج شعار فيسبوك Facebook

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