محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 1408 حالات ضمن قافلة طبية

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده وكيل وزارة الصحة "د.محمد يوسف"، بشأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية على زيدان مركز ناصر على مدار يومي "الأربعاء والخميس 27و28 أكتوبر الجاري" مكونة من 9 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال ،العظام ، الأسنان ،الرمد، الجراحة،النساء،الجلدية ،تنظيم الأسرة) وضمن اجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1408 حالات وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 115، معمل طفيليات 34، حالات الأشعة 12، استصدار 11 قرار نفقة دولة، تحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 33 حالة.

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ 100 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جانبه أشار وكيل الوزارة، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.