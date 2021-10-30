تطعيم 2 مليون و499 ألف مواطن بلقاح كورونا في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة نتائج حملة (معاً نطمئن ... سجل الآن ) والتي تجوب الشوارع بالقرى والمراكز والمدن والأحياء لتشجيع المواطنين على سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي القاح المضاد لفيروس كورونا في نفس اليوم ، وكذلك حملات تطعيم العاملين بالجهاز الإداري باللقاح .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية متميزة والحفاظ على صحة العاملين بالحصول على اللقاح في سهولة ويسر دون معاناة ولحمايتهم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعى جاهدة إلى تقديم اللقاحات على مستوي الجمهورية من خلال إفتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات لمجابهة الفيروس والحد من إنتشاره والتغلب عليه، لافتاً إلى أنه تقرر عدم دخول المواطنين غير المطعمين للمنشآت الحكومية بدءا ً من أول ديسمبر 2021 طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص فرق طبية ثابتة لتطعيم المواطنين العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع استمرار أعمال المراكز الثابتة بمراكز الشباب والمستشفيات والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن إجمالي مراكز تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنطاق المحافظة ، بلغ 143 مركز منهم 69 مركز لتطعيم للمواطنين و30 مركز لتطعيم المسافرين و 19 مركز بالنوادي ومراكز الشباب و 25 مركز بالمستشفيات.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تطعيم ( 130974) من العاملين بالتربية والتعليم و (59746 ) من الطلاب والعاملين بجامعة الزقازيق و(130315) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة و ( 85402 ) من المواطنين المسافرين للخارج ، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم (2499351 ) مواطن منهم (1585559) جرعة أولي و(913792 ) جرعة ثانية.