عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا ترميها بعد اليوم ..اليك طريقة تحضير بذور اليقطين

طريقة تحضير بذور
طريقة تحضير بذور اليقطين

يمكن أن تؤكل اليقطين بالكامل مطروحًا منه الساق - حتى البذور يمكن أن تؤكل ،فيما يلي أفضل طريقتين لطهي بذور اليقطين.

البذور لذيذة ومغذية عند تحضيرها بشكل صحيح،إليك طريقة  بذور اليقطين وتحميصها من أجل الاستمتاع بها،قد لا تبدو بذور اليقطين كبيرة ، ولكن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي سوف تملأك بمضادات الأكسدة القوية والمغذيات.

 

هل تعلم أن بذور اليقطين يمكن أن تحسن صحة القلب والبروستاتا وتحميك من بعض أنواع السرطان؟

txt

أحلى من المطاعم ..طريقة عمل بطاطس ودجز باللحم والجبنة

txt

طريقة عمل طاجن السجق بالجبن على طريقة الشيف نورهان ميشيل.. فيديو

طريقة تحضير بذور اليقطين 


وفقا لما نشره موقع إكسبريس، تساعد بذور اليقطين لتقليل الالتهاب ودرء الصداع والحفاظ على صحة العظام وتنظيم السكر في الدم أيضًا في بعض الماء المملح في قدر كبيرة ، أضيفي البذور النظيفة واتركيها تغلي لمدة خمس إلى 10 دقائق حسب الحجم ، ثم صفيها على منشفة المطبخ.

قلبي البذور المصفاة بقليل من الزيت وبعض التوابل ووزعيها بالتساوي على صينية خبز كبيرة تحمص البذور في درجة حرارة 180 درجة مئوية / غاز 4 لمدة ثماني إلى 10 دقائق.


طريقة عمل بذور اليقطين الطازجة مغرفة من اليقطين

مجموعة من بذور اليقطين
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية مروحة / غاز 6.

اغسل البذور جيدًا وأزل أي أجزاء خيطية من لب اليقطين.

جفف جيداً باستخدام ورق المطبخ.

ضعي البذور في صينية للخبز وقلبي بزيت الزيتون مع التأكد من أنها مغطاة بالكامل.

قدميها مع القليل من التوابل لوجبة خفيفة ، إذا أردت ، أو استخدميها كزينة للسلطات أو الشوربات.

البذور بذور اليقطين طريقتين لطهي بذور اليقطين طريقة بذور اليقطين تؤكل اليقطين بالكامل

موضوعات متعلقة

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل خبز قرع العسل

بطريقة غير تقليدية .. حضري المكرونة بـ صلصة اليقطين

طريقة عمل القرع حلو وحادق بمذاق لا يقاوم

طريقة تحضير قرع العسل بالباشميل

ترشيحاتنا

هل يجوز الاكتفاء بمسح الشعر عند الاغتسال من الجنابة لأكثر من مرة؟..الإفتاء تجيب

غضب أمريكي بسبب مناولة بايدن والبابا فرانسيس .. ماذا حدث؟

نقيب المأذونين: حل حكومي جديد لمواجهة ظاهرة الطلاق في مصر

مصيلحي: مابولولو مفاجأة الموسم.. ولم أحسم موقفي من الانتخابات

حماقي يتحدى الأمطار بحفل كامل العدد في الإسكندرية .. صور

بيكهام وترامب وأوبرا الضحية..اختراق دار مزايدات في بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا جبان.. ويل سميث يصدم جمهوره ويعترف بتفكيره في الانتحار|فيديو

شاهد.. لحظة سقوط رئيس وزراء تايلاند أثناء توجهه لإلقاء خطاب عن كورونا

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ