لا ترميها بعد اليوم ..اليك طريقة تحضير بذور اليقطين

يمكن أن تؤكل اليقطين بالكامل مطروحًا منه الساق - حتى البذور يمكن أن تؤكل ،فيما يلي أفضل طريقتين لطهي بذور اليقطين.

البذور لذيذة ومغذية عند تحضيرها بشكل صحيح،إليك طريقة بذور اليقطين وتحميصها من أجل الاستمتاع بها،قد لا تبدو بذور اليقطين كبيرة ، ولكن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي سوف تملأك بمضادات الأكسدة القوية والمغذيات.

هل تعلم أن بذور اليقطين يمكن أن تحسن صحة القلب والبروستاتا وتحميك من بعض أنواع السرطان؟

طريقة تحضير بذور اليقطين



وفقا لما نشره موقع إكسبريس، تساعد بذور اليقطين لتقليل الالتهاب ودرء الصداع والحفاظ على صحة العظام وتنظيم السكر في الدم أيضًا في بعض الماء المملح في قدر كبيرة ، أضيفي البذور النظيفة واتركيها تغلي لمدة خمس إلى 10 دقائق حسب الحجم ، ثم صفيها على منشفة المطبخ.

قلبي البذور المصفاة بقليل من الزيت وبعض التوابل ووزعيها بالتساوي على صينية خبز كبيرة تحمص البذور في درجة حرارة 180 درجة مئوية / غاز 4 لمدة ثماني إلى 10 دقائق.



طريقة عمل بذور اليقطين الطازجة مغرفة من اليقطين

مجموعة من بذور اليقطين

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية مروحة / غاز 6.

اغسل البذور جيدًا وأزل أي أجزاء خيطية من لب اليقطين.

جفف جيداً باستخدام ورق المطبخ.

ضعي البذور في صينية للخبز وقلبي بزيت الزيتون مع التأكد من أنها مغطاة بالكامل.

قدميها مع القليل من التوابل لوجبة خفيفة ، إذا أردت ، أو استخدميها كزينة للسلطات أو الشوربات.