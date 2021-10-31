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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من نصدق.. بريطانيا تكذب ما قاله الإليزيه عن لقاء ماكرون وجونسون

جونسون وماكرون
جونسون وماكرون

نقلت وسائل إعلام دولية، نفي بريطانيا التوصل لحل فيما يخص أزمة الصيد البحري في المياه بينها وبين فرنسا، على أثر لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين ، ليأتي التصريح البريطاني نافيًا لما سبق وتم إعلانه اليوم.

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وقالت التقارير الصحفية إن بريطانيا قالت إنها تنفي تصريحات فرنسا بشأن التوصل لحل لنزاع الصيد العالق بينهما، والذي خرج كأزمة بعد البريكست البريطاني وخروج إنجلترا من مظلة الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الحكومة البريطانية، أن جونسون طالب ماكرون بسحب التهديدات بشأن نزاع الصيد، ولم يتفقا على شيء محدد، مثلما أعلنت فرنسا.

وقال قصر الإليزيه الفرنسي في بيان إن: “ماكرون وجونسون اتفقا على خفض التصعيد في الفترة المقبلة".


وأشار البيان إلى أن ماكرون طلب من جونسون احترام بريطانيا للاتفاقيات الموقع مع فرنسا.

وكانت بريطانيا هددت بتعزيز تفتيش سفن الصيد الأوروبية في المياه البريطانية، رداً على إجراءات انتقامية أعلنتها فرنسا في غمرة الخلاف على رخص الصيد، بعد بريكست.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: إن لندن "تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست"، ويشمل "تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة تتناول أنشطة الصيد البحري للاتحاد الأوروبي، في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة".

في وقت سابق، وجهت فرنسا رسالة تحذير إلى بريطانيا، عقب تصاعد أزمة الصيد بين البلدين، مؤكدة أنها تستخدم القوة إضافة إلى مجموعة من العقوبات يمكن أن تؤثر على إمدادات الطاقة إلى لندن.

وتصاعدت أزمة قوارب الصيد البريطانية التي تمارس عملها بصورة غير قانونية في المياه الفرنسية،وفقا لوكالة "رويترز".

 

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