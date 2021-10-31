جوتيريش: قمة مجموعة العشرين لم تحقق الآمال المرجوة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، عن حزنه لنتائج قمة العشرين مؤكدا أن آماله لم تتحقق.

وقال جوتيريش في تغريدة على تويتر إن "النتائج التي تمخضت عنها قمة مجموعة العشرين جعلته يشعر بخيبة أمل، لكنها ”لم تبدد آماله".

While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

وتابع أمين العام الأمم المتحدة "أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال وإن كانت لم تتبدد بعد".

كما رحب جوتيريش بإعادة التزام مجموعة العشرين بالحلول العالمية، مشيرا إلى أنه ذاهب إلى "جلاسجو للحفاظ على هدف 1.5 درجة على قيد الحياة ولتنفيذ الوعود المتعلقة بالتمويل والتكيف للناس وكوكب الأرض".

وبشأن القمة المناخية وضرورتها للتنمية المستدامة قال جوتيريش "تستند التنمية الاقتصادية اليوم إلى تفاوتات عميقة ومتنامية، تاركة وراءها مليارات البشر، التنمية الشاملة والمستدامة أمر حيوي للتغلب على حالات الطوارئ الكوكبية للمناخ والتنوع البيولوجي والتلوث وتأمين مجتمعات مستقرة للمستقبل".

ووافق زعماء دول مجموعة العشرين على بيان، اليوم الأحد، في ختام قمتهم، يحث على اتخاذ إجراءات ”هادفة وفعالة“ لقصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، لكنه لم يتضمن التزاما بإجراءات ملموسة تذكر.