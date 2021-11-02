انتبه.. أعراض انسداد وسيلان الأنف عند الأطفال

يعد انسداد الأنف أمرًا طبيعيًا عند الأطفال عند الإصابة بالأنفلونزا أو التهاب الأنف. على عكس ما يُعتقد، فإن انسداد الأنف ليس بسبب المخاط الزائد ولكن بسبب التهاب الأوعية الدموية في الأنف .



على الرغم من سهولة علاجه، فإن سيلان الأنف أو انسداده يعيق الأنشطة اليومية للطفل. قد يؤدي انسداد الأنف إلى صعوبة التنفس ، مما قد يجعل الطفل يشعر بالخمول وسرعة الانفعال طوال اليوم. في بعض الأحيان ، قد يؤدي الازدحام المستمر إلى التهابات قناة الأذن والجهاز التنفسي العلوي.

هناك طرق عديدة لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال وفقا لما نشره موقع هيلثي.



أسباب انسداد الأنف عند الأطفال



قد يكون سيلان أو انسداد الأنف عند الأطفال نتيجة لأسباب مختلفة. في حين أن البعض قد يكون له سبب حميد ، فإن البعض الآخر قد يشير إلى أمراض أو حالات كامنة. يمكن أن تشمل هذه الأسباب ما يلي .

التهابات الجيوب الأنفية

زكام

التهاب الأنف التحسسي

التهاب الأنف الحركي الوعائي (بسبب تمدد الأوعية الدموية في الأنف)

أشياء صغيرة عالقة داخل فتحة الأنف

نمو حميد يشبه الكيس في الأنف (الزوائد الأنفية)

ارتداد احتقان الأنف (إفرازات بسبب الاستخدام المستمر لبخاخات الأنف )

في حالات نادرة ، يمكن أن يتسبب الشذوذ في شكل الحاجز الأنفي في انسداد الأنف.

أعراض انسداد الأنف عند الأطفال



انسداد الأنف هو في حد ذاته أحد أعراض الأنفلونزا أو التهاب الأنف. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الممرات الأنفية ملتهبة ومسدودة ، فقد تحدث أيضًا أعراض أخرى لعدوى الجهاز التنفسي العلوي. يمكن أيضًا ملاحظة الأعراض المتعلقة بعدوى الأذن . قد تشمل هذه الأعراض المصاحبة الأخرى :



إفرازات ما بعد الأنف (تقطر المخاط إلى مؤخرة الأنف)

سيلان الأنف مع مخاط سميك ومتغير اللون

فقدان الحس والذوق

ضيق في التنفس

ألم وانزعاج حول العينين والأنف والجبهة والخدين

رائحة الفم الكريهة (رائحة الفم الكريهة)

تعب

صداع الراس

ألم الأذن



علاج انسداد الأنف عند الأطفال



هناك العديد من الطرق لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال ، بدءًا من العلاجات المنزلية البسيطة إلى الأدوية. يمكن أن تخفف العلاجات التالية طفلك من انسداد الأنف .

ضع رؤوسهم في وضع مرتفع لسهولة التنفس.

استخدم مرطبًا أو مرطبًا بالرذاذ البارد لفك المخاط وتنظيف الممرات الهوائية.

جرب المحاقن ذات اللمبات إذا كان طفلك لا يعرف كيف ينفخ أنفه. يمكن أيضًا استخدام شفاطة الأنف مع الماء المالح أو المحلول الملحي لتنظيف الأنف.

اتصل بطبيب الأطفال الخاص بك لاستخدام قطرات المحلول الملحي أو بخاخات الأنف. لا تستخدم رذاذ الأنف لأكثر من ثلاثة أيام لأنه قد يتسبب في ارتداد احتقان الأنف.

عادة ما يستمر احتقان الأنف الخفيف لبضعة أيام. العلاجات المنزلية فعالة في إراحة الطفل من أي إزعاج. ومع ذلك ، إذا استمر الازدحام لأكثر من أسبوع ، فقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية الأدوية وفقًا لذلك.



دواء لانسداد الأنف عند الأطفال



قد تكون أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية فعالة على البالغين ولكن ليس للأطفال. ومن ثم ، تواصل مع طبيب الأطفال بشأن نوع الدواء المناسب لطفلك الذي يعاني من انسداد أو سيلان الأنف. علاوة على ذلك ، سيحلل مقدم الرعاية الصحية السبب الكامن وراء الازدحام المستمر ويصف الأدوية وفقًا لذلك. الأدوية الأكثر شيوعًا لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال هي:

مضادات الهيستامين في حالة الاحتقان التحسسي

بخاخ الأنف المضاد للالتهابات للأطفال الأكبر من سنتين

الأدوية المضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية في حالة وجود أي عدوى