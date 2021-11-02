المنوفية : حملات تفتيشية لضبط مروجي اللحوم الفاسدة

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين .



حيث شنت مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة مكبرة بمدينة السادات ، أسفرت عن ضبط 140 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق بنطاق المدينة ، أسفرت عن ضبط وإعدام 33 كجم كبدة ولحوم مفرومة و 60 رغيف حواوشي غير صالح للاستهلاك الأدمي ، كما تم تحرير 29 محضر اشتراطات وشهادات صحية وإشغالات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



من جانبه ، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .