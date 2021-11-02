لجميع مستخدمي جوجل كروم.. احذر أنت في خطر وهذا ما عليك فعله

تتوالى التحذيرات من شركة جوجل الأمريكية على جميع مستخدمي متصفح Google Chrome جوجل كروم، وذلك بعد اكتشاف عدد من الثغرات الأمنية التي تم تصنيفها على أنها ثغرات شديدة الخطورة.

وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإنه قد تم حث المليارات من المستخدمين لمتصفح جوجل كروم بتحميل آخر تحديث للمتصفح فورا دون أى تأخير لعدم الوقوع ضحية لأحد هذه الثغرات التي من الممكن أن تؤدى لتدمير جهازك أو تسريب بياناتك.



والأمر الذى يجعل هذا التنبيه أكثر إثارة للقلق أن هناك ثغرتين من ضمن الثغرات الخطيرة تم اكتشافهما بواسطة عدد من مهندسى جوجل وتم تصنيفهما على أنهما أخطر ثغرتين على الإطلاق.

وتعد الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها بمثابة كابوسا لجميع مالكى الأجهزة الذين قد يبثون برامج ضارة أو خطيرة على إصدار المتصفح مما يخترق جهازك في ثواني أو يعمل على تدميره .



ما الذى عليك فعله لحماية جهازك من الاختراق؟



وأصدرت جوجل تحديث جديد لمتصفح كروم لمكافحة هذه الهجمات ،وهو إصدار 95.0.4638.69 ، وذكرت جوجل أن هذا الإصدار سيكون على مراحل وسيتم طرحه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، وهذا يعني أنك قد لا تتمكن من حماية نفسك على الفور.

وللتحقق مما إذا كنت محميًا أم لا ، انتقل إلى الإعدادات ثم الدخول على تعليمات حول Google Chrome ، وإذا كان متصفح كروم لديك يطابق 95.0.4638.69 أو أعلى ، فأنت في أمان، أما إذا لم يكن التحديث متاحًا لمتصفحك بعد ، فتأكد من التحقق بانتظام من الإصدار الجديد.

