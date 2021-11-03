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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سميرة سعيد تتألق في سماء مسرح النافورة.. وزياد برجي يقدّم التحية لمصر وشعبها|صور

صدى البلد

مدّت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر جسرًا للإبداع بين المغرب ولبنان فى الليلة الثانية من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30 حيث أشادت النجمة سميرة سعيد بالمهرجان، ووجهت الشكر للقائمين عليه ولوزارة الثقافة وثمنت إهداء هذه الدورة لروح الموسيقار جمال سلامة، مؤكدة أنها تعاونت معه فى مجموعة من الاعمال المميزة ثم تألقت فى سماء مسرح النافورة وظهرت فى كامل لياقتها الفنية.

 

 وشدت سميرة سعيد -بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عرام- بباقة مختارة من اعمالها الخاصة التى نجحت من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة وتنوعت بين القديم والحديث كان منها حلوة الدنيا معاك ، إيه سهرني ، لعلمك انت ، سوبر مان، كتر كلام ، محصلش حاجة ، مون شيري ، واحشني بصحيح، ال جاني بعد يومين ، مش هتنازل عنك ابدا ، وهوا هوا .

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قبلها قدم النجم زياد برجى تحية لمصر وشعبها على مساندة بلادة كما وجه الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها الدائم والمستمر للفنون الجادة ، ثم تغنى بكوكبة من أعماله كان منها قال ايه بيطمن عليا  ،شو حلو ، بيحسدوني ، يا قلبي لا تستغرب ، والله ورجعت تدق يا قلبي ، الى جانب فايق يا هوى لفيروز وحاول تفتكرنى لعبد الحليم حافظ .

 

وكان كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين قد استقبل الجمهور على المسرح الخارجى بمختارات من مؤلفات الطرب العربى .

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وزارة الثقافة مؤتمر الموسيقي العربية مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الموسيقى العربية الأوبرا المصرية دار الاوبرا المصرية

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