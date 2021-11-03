ندب المعمل الجنائى لفحص حريق شبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر فى القليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق شب فى محل أحذية لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وتمكنت قوات الدفاع المدنى بشبين القناطر من السيطرة على حريق شب فى محل أحذية دون اى اصابات او خسائر فى الأرواح تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمحل أحذية بشبين القناطر وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء واخماد النيران وتبين اندلاع الحريق بمحل احذية بميدان المحطة دون وقوع اي اصابات او خسائر فى الأرواح.

من ناحية اخرى لقى شخص مصرعه لإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ إثر اصطدام قطار به فى القليوبية خلال عبوره شريط السكة الحديد من أحد المناطق الغير مخصصة لعبور المشاة بمنطقة الكيلو 11 قبل محطة سكك حديد القناطر الخيرية جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ من عمليات النجدة باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته بمنطقة الكيلو 11 قبل محطة سكك حديد القناطر الخيرية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار طنطا القاهرة رقم 124 بشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر طوله 170 سم.

وحال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.