نصائح مهمة للرجال عند بلوغ سن الثلاثين.. «عشان صحة كويسة العمر كله»

لا شيء يجعلك تشعر وكأنك دخلت حقًا عالم البلوغ أكثر من عيد ميلادك الثلاثين.

وبينما كنت تتناول على الأرجح كل الوجبات السريعة التي تريدها ولا تقلق بشأن أي تداعيات في العشرينات من العمر ، فقد حان الوقت لبدء التعامل مع صحتك على محمل الجد.

في الثلاثين من عمرك ، قد تصل إلى ما يسمى بـ "قمة" حياتك ، ولكن قد تكون أيضًا عرضة لمشاكل صحية وقد تواجه تغييرات في جسمك. لذا ، دعونا نبدأ تلك العادات الصحية الجيدة وفقال select health

فيما يلي بعض النصائح الصحية لبدء دمجها في نمط حياتك من الآن فصاعدًا:

1. حافظ على عضلاتك

بمجرد بلوغك سن الثلاثين ، تبدأ في فقدان 3-5٪ من كتلة عضلاتك كل عقد ، مما يعني في النهاية أن الرجل العادي يفقد 30٪ من كتلة عضلاته خلال حياته. لكن لا تقلق ، يمكنك الحفاظ على جسمك قويًا ومرنًا بالعادات الصحية الأساسية مثل:

• تضمين البروتين الصحي المنتظم في نظامك الغذائي مثل الفاصوليا والزبادي اليوناني ومسحوق البروتين والدجاج أو السمك

• الحصول على قسط كافٍ من النوم

• اتباع برنامج تمارين منتظم مع كل من تمارين القلب والقوة التي تستهدف مجموعات عضلية مختلفة

2. راقب خصرك

عندما تصل إلى الثلاثينيات من العمر ، يبدأ التمثيل الغذائي بشكل طبيعي في التباطؤ. لذا ، إذا كنت تعتبر رقائق الذرة والصودا الدايت فطورًا مناسبًا ، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم نظامك الغذائي.

إنه أيضًا وقت جيد لقياس خصرك . وفقًا للبحث ، إذا كان محيط الخصر لديك أعلى من 40 بوصة ، فإنه يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 والحالات الضارة الأخرى. لمكافحة هذا ، مارس الرياضة بانتظام ، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ، وانغمس في الاعتدال.

3. ساعد قلبك

كلما تقدمت في العمر ، كلما أصبح مؤشرك أكثر عرضة لتراكم الكوليسترول. يمكن أن يرتفع ضغط دمك أيضًا! لكن لا تدع هذا يزعجك كثيرًا. كما هو الحال دائمًا ، هناك طرق للحفاظ على صحة قلبك وقوته.

• احصل على أوميغا 3 في نظامك الغذائي عن طريق تناول السمك أو تناول المكملات • اجعل

قلبك يضخ 30 دقيقة يوميًا ، خمس مرات في الأسبوع كلما أمكن ذلك

• تخلص من عادة التبغ إذا كان لديك واحد

• حافظ على مستويات التوتر لديك تحت السيطرة

4. لا تتخل عن المتابعة

حتى إذا كنت تشعر بأنك بخير ولا شيء خارج عن المألوف ، اذهب إلى عيادة الطبيب لإجراء فحص طبي سنوي لتقييم مستويات الكوليسترول وضغط الدم وكل هذه الأشياء الجيدة. ولا تخافوا من طرح الأسئلة. سمع الأطباء ورأوا كل شيء.

5. بناء عظامك

المرأة ليست الوحيدة المعرضة لفقدان العظام مع تقدمهم في السن. تأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د في نظامك الغذائي (يعتبر تناول الفيتامينات اليومية فكرة جيدة دائمًا).

في سن 30 وما فوق ، يزداد خطر إصابتك بسرطان البروستاتا والخصية. من المهم الانتباه إلى هذه الأجزاء من جسمك وفحصها بانتظام ، وتدوين أي تغييرات أو تشوهات قد تواجهها مثل:

• التبول المؤلم أو المتكرر

• وجود دم في السائل المنوي أو البول

• ألم الخصية

• التعب المزمن

• تضخم الثدي أو ألمه •

تضخم الخصية أو التكتل

• ضعف الانتصاب

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض ، أخبر طبيبك. بعد كل شيء ، لقد ناقشنا بالفعل أهمية الفحوصات السنوية. يمكنه معالجة أي مخاوف قد تكون لديك.

6 اهتم بصحتك العقلية

على الرغم من أن الثقافة الشعبية تشير أحيانًا إلى خلاف ذلك ، فإن لدى الرجال مشاعر أيضًا. نعم إنه كذلك. الصحة النفسية لا تميز بين الجنسين. من المهم الانتباه إلى ما تشعر به وكيف تنصف صحتك العقلية.

بغض النظر عن مسؤولياتك ، اجعل الرعاية الذاتية أولوية! جرب كتابة اليوميات أو إعادة التواصل مع بعض هواياتك المفضلة أو التنزه في الطبيعة أو زيارة صديق قديم.

ابحث عن ما يساعدك على عيش حياتك الأفضل.