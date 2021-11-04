لافتتاح أحد توكيلات المكملات الغذائية .. بيج رامي يزور الغردقة

استقبلت مدينة الغردقة اليوم البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy» الحاصل على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام للاعبين المحترفين وذلك لافتتاح أحد توكيلات المكملات الغذائية الشهيرة حيث قام على هامش تلك الزيارة برحلة بحرية وقام أيضا بزيارة مارينا الغردقة الذى يقع وسط مدينة الغردقة.

حضر رامي إلى الغردقة ومعه أسرته حيث كانت وجباته جاهزة معه سواء الغذاء أو العشاء وتناولها على اليخت الذى استقر بعد الرحلة البحرية بمارينا الغردقة.

حرص كل من شاهد رامي خلال زيارته على التقاط الصور التذكارية وكان بطل العالم لا يبدى أي ضجر رغم كثرة معجبيه وكثرة الصور التذكارية ومن المقرر أن يغادر رامي غدا بعد أن تم افتتاح أحد توكيلات المكملات الغذائية الشهيرة بمنطقة الكوثر والذى شهد احتشاد عدد كبير من المعجبين اللذين حرصوا على تحية رامي وانتظاره حتى وصل وتحدث معهم وسط حراسة عدد كبير من البودى جارد .