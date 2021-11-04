من باريس.. أحدث ظهور للفنانة لطيفة على إنستجرام

شاركت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت فيها بملابس شتوية من شوارع باريس، ولاقت الصورة اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.



يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.



ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخر احدث اغانيها وكان فيديو كليب لأغنية "الاستاذ" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" في سبتمبر الماضي.