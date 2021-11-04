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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج الهمة يا أهلي القمة في الأكثر تداولا.. ومغردون: هنفرح

صدى البلد

دشن جماهير القلعة الحمراء من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الهمة يا أهلي القمة، مشجعين النادي الأهلي للفوز بمباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة المقبلة.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، وكانت أبرز التغريدات داعمة للفريق ومطالبة بحسم لقب الدوري الممتاز والتألق بمباراة القمة.

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تحديد أماكن جماهير الأهلي والزمالك.. استاد القاهرة يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال مباراة القمة

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الزمالك يكشف موقف شيكابالا النهائي من مباراة القمة أمام الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك، في مباراة القمة المقرر إقامتها غدًا الجمعة، على أرضية ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

 

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن محمد الشناوي سيعود إلى قائمة مباراة القمة بعد تعافيه من الإصابة، فضلًا عن عودة طاهر محمد طاهر أيضًا الذي تم استبعاده في المباراتين الماضيتين بالدوري، في حين سيستبعد محمود كهربا، على خلفية أزمته مع موسيماني.

 

وأضاف حتحوت، أن الأهلي سيواجه الزمالك بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول، وأمامهم بالوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج.

 

واختتم حتحوت تصريحاته، أن محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو سيبدأن في التشكيل الأساسي وأمامهم في خط الهجوم محمد شريف.

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