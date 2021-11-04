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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أجهزة الأمن تعثر على جثة "حماة" خط الفيوم المسجل خطر

اللواء ثروت المحلاوى
اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم

 

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم على جثة حماة المسجل خطر  أيمن . ع الملقب بخط الفيوم  ، ملقاه فى إحدى حجرات  منزل خط الفيوم  بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض، وبها أثار طلقات نارية  ، بعد أن أطلق المتهم عليها الرصاص من بندقيته الألية التى كانت فى حوزته  ، حيث تم  نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام  ، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة .

 

كانت  أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية  قد فى  القبض على المسجل خطر أيمن . ع ( 45 سنة )  وتحرير  الرهائن. الذين احتجزهم  مسجل خطر أ، داخل منزله بالطريق الدائرى  بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم  ، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الألية على قوات الأمن ، ورفض  تسليم نفسه لأجهزة الأمن .

 

كانت حملة بأشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية  للأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء  ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم  ، قد توجهت الى منزل  المتهم ، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن ، الا أن المتهم قام بأطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية أليه كانت بحوزته  ، فبادرته القوات الرصاص  ، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته  بطلق نارى فى فخده الايسر  ، وتم تحرير الرهائن من الاطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له  ، ونقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج . 

كانت  أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم  قد واصلت جهودها  من الامس واليوم ، للقبض على زوج يحتجز أولاده وأسرته  بمنزله الكائن بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم ، وقيامه باطلاق الرصاص فى الهواء على أجهزة الأمن لمحاولة الهرب ، بعد احتجازه أبناءه كدروع بشرية .

وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل  حماته  بالرصاص  داخل المنزل بعد أصابته بحالة هيسترية ، واعتلى المتهم  سطح منزله  ، يحمل السلاح ويطق الرصاص فى الهواء فى محاولة للهرب من قوات الأمن الرابضة بالمنطقة ، والتى تتعامل بحكمة مع الموقف  للقبض على المتهم والحفاظ على أبنائه  ، دون تعريضهم للخطر 

وكان اللواء  ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا بقيام احد المسجلين خطر  يدعى أيمن . ع (48 سنة ) ، بأحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم ، لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة  ، حيث أنه متزوج  من زوجة أخرى من محافظة المنوفية  منذ  ثلاثة أشهر ، وترك منزل الزوجية وعادت الي أسرتها .

انتقلت اجهزة الأمن الى مكان الحادث ، وتم عمل كردون أمنى ، بعد قيام ادارة مرور الفيوم بغلق مرور السيارات من الطريق الدائرى ، وتحويل مسار السيارات الى طريق فرعى  .

 

 

أجهزة الأمن بالفيوم تنجح فى تحرير رهائن مسجل خطر والقبض عليه

 

اجهزة الامن جثة حماة خط الفيوم مسجل خطر

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