أجهزة الأمن تعثر على جثة "حماة" خط الفيوم المسجل خطر

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم على جثة حماة المسجل خطر أيمن . ع الملقب بخط الفيوم ، ملقاه فى إحدى حجرات منزل خط الفيوم بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض، وبها أثار طلقات نارية ، بعد أن أطلق المتهم عليها الرصاص من بندقيته الألية التى كانت فى حوزته ، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة .

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية قد فى القبض على المسجل خطر أيمن . ع ( 45 سنة ) وتحرير الرهائن. الذين احتجزهم مسجل خطر أ، داخل منزله بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم ، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الألية على قوات الأمن ، ورفض تسليم نفسه لأجهزة الأمن .

كانت حملة بأشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم ، قد توجهت الى منزل المتهم ، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن ، الا أن المتهم قام بأطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية أليه كانت بحوزته ، فبادرته القوات الرصاص ، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته بطلق نارى فى فخده الايسر ، وتم تحرير الرهائن من الاطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له ، ونقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم قد واصلت جهودها من الامس واليوم ، للقبض على زوج يحتجز أولاده وأسرته بمنزله الكائن بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم ، وقيامه باطلاق الرصاص فى الهواء على أجهزة الأمن لمحاولة الهرب ، بعد احتجازه أبناءه كدروع بشرية .

وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل حماته بالرصاص داخل المنزل بعد أصابته بحالة هيسترية ، واعتلى المتهم سطح منزله ، يحمل السلاح ويطق الرصاص فى الهواء فى محاولة للهرب من قوات الأمن الرابضة بالمنطقة ، والتى تتعامل بحكمة مع الموقف للقبض على المتهم والحفاظ على أبنائه ، دون تعريضهم للخطر

وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا بقيام احد المسجلين خطر يدعى أيمن . ع (48 سنة ) ، بأحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم ، لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة ، حيث أنه متزوج من زوجة أخرى من محافظة المنوفية منذ ثلاثة أشهر ، وترك منزل الزوجية وعادت الي أسرتها .

انتقلت اجهزة الأمن الى مكان الحادث ، وتم عمل كردون أمنى ، بعد قيام ادارة مرور الفيوم بغلق مرور السيارات من الطريق الدائرى ، وتحويل مسار السيارات الى طريق فرعى .