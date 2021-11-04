على طريقة فيلم "الكيت كات".. خط الفيوم يعلن أسماء من مارسوا الرذيلة بمنزله

على طريقة فيلم الكيت كات ، قام أيمن . ع المسجل خطر ، والذى مازال يحتجز أبناؤه وأبناء شقيقته دروع بشرية ، لمنع أجهزة الأمن الرابضة منذ يومين أمام منزله بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بالفيوم ، من القبض عليه

حيث بدأ المتهم فى أجراء بث مباشر من خلال صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعى ، أتهام شقيقة زوجته فى أستدراج الطالبات القاصرات لممارسة الدعارة مع بعض الاشخاص داخل منزله أثناء غيابه ، وخاصة معلمى الدروس الخصوصية الذين يتوافدون على منزله

وسردت شقيقة زوجة المتهم الزج بأسماء لبعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة وبعض المعلمين وأفراد عائلات ببمارسة الرذيلة مع الفتيات القاصرات .

واضاف المتهم فى البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعى الخاص به بأنه لن يتوان عن القصاص من بعض أصدقاؤه ، وزوجته الذين استغلوا غيابه عن المنزل للعمل ، وأرتكبوا جرائم خيانة وخسة فى منزله

كانت اجهزة الامن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية قد نجحت فى القبض على المسجل خطر أيمن . ع ( 45 صنة ) وتحرير الرهائن. الذين أحتجزهم مسجل خطر أ، داخل منزله بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم ، عقب قيامه باطلاق النيران من بندقيته الاليه على فوات الامن ، ورفض تسليم نفسه لأجهزة الامن .

كانت حملة بأشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية للامن العام بوزارة الداخلية و اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم ، قد توجهت الى منزل المتهم ، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن ، الا أن المتهم قام بأطلاق الرصاص على أجهزة الامن من بندقية أليه كانت بحوزته ، فبادرته القوات الرصاص ، وتمكنت من القبض عليه بعد أصابته بطلق نارى فى فخده الايسر ، وتم تحرير الرهائن من الاطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له ، ونقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .