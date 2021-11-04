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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على طريقة فيلم "الكيت كات".. خط الفيوم يعلن أسماء من مارسوا الرذيلة بمنزله

خط الفيوم أيمن .
خط الفيوم أيمن . ع

 

على طريقة فيلم الكيت كات ، قام أيمن . ع المسجل خطر  ، والذى مازال يحتجز أبناؤه وأبناء شقيقته دروع بشرية   ، لمنع أجهزة الأمن الرابضة منذ يومين أمام منزله بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بالفيوم  ، من القبض عليه 

حيث بدأ المتهم  فى أجراء بث مباشر  من خلال صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعى ، أتهام  شقيقة زوجته فى أستدراج الطالبات القاصرات لممارسة الدعارة مع بعض الاشخاص داخل منزله أثناء غيابه  ، وخاصة معلمى الدروس الخصوصية الذين يتوافدون على منزله 

وسردت  شقيقة زوجة المتهم  الزج بأسماء لبعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة وبعض المعلمين وأفراد عائلات ببمارسة الرذيلة مع الفتيات القاصرات .

واضاف المتهم فى البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعى الخاص به بأنه لن يتوان عن  القصاص من بعض أصدقاؤه  ، وزوجته الذين استغلوا غيابه عن المنزل  للعمل ، وأرتكبوا جرائم خيانة وخسة فى منزله

 

كانت  اجهزة الامن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية  قد  نجحت فى  القبض على المسجل خطر أيمن . ع ( 45 صنة )  وتحرير  الرهائن. الذين أحتجزهم  مسجل خطر أ، داخل منزله بالطريق الدائرى  بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم  ، عقب قيامه باطلاق النيران من بندقيته الاليه على فوات الامن ، ورفض  تسليم نفسه لأجهزة الامن .

 

 

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كانت حملة بأشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية  للامن العام بوزارة الداخلية و اللواء  ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم  ، قد توجهت الى منزل  المتهم ، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن ، الا أن المتهم قام بأطلاق الرصاص على أجهزة الامن من بندقية أليه كانت بحوزته  ، فبادرته القوات الرصاص  ، وتمكنت من القبض عليه بعد أصابته  بطلق نارى فى فخده الايسر  ، وتم تحرير الرهائن من الاطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له  ، ونقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج . 

 

 

فيلم الكت كات خط الفيوم مارسوا الرذيلة منزله

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