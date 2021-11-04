تطالب بـ ١٠ ملايين جنيه.. تأجيل دعوى "العدل الجروب" ضد سارة التونسي

قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس وكيلا عن شركة العدل جروب التي تطالب الفنانة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه، لجلسة ٢٣ ديسمبر.



وأحالت المحكمة الاقتصادية الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.



وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.