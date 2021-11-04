عبر الفيديو كونفرانس.. تجديد حبس حسن راتب فى قضية الآثار الكبرى

قرر منذ قليل، قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الاثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت حبس رجل الأعمال حسن راتب، ٤ أيام لاتهامه بالتورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار.

وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.