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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات سلسلة شاومي الرائدة Redmi K50

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi K40

تقترب شركة شاومي Xiaomi، من إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Redmi K50، وتزعم التقارير الواردة من الصين أن الأجهزة المنتظرة ستعيد دمج قارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قدمت سلسلة شاومي السابقة والمعروفة باسم Redmi K40، مستشعر قارئ بصمات الأصابع في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يعمل كزر طاقة لتشغيل الجهاز.

 

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مميزات سلسلة شاومي المنتظرة Redmi K50

وقد جاءت سلسلة شاومي Redmi K40 خلال العام الماضي، بشاشة من نوع OLED يمكنها استيعاب الماسح الضوئي تحتها، إلا أن الشركة الصينية قامت بخفض تكلفة بعض الأجهزة، من خلال تزويد الهاتف بتقنية استشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل كبديل لدمجها أسفل الشاشة.

وتبعا للمعلومات، فقد يأتي هاتف شاومي Redmi K50 Pro+ بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 898 بدقة تصنيع 4 نانومتر، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال شهر ديسمبر، وهو الموعد المتوقع لإطلاق سلسلة Redmi K50.


ووفقا للتسريبات الحديثة، فإن الإصدار العادي من سلسلة شاومي Redmi K50 سيعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، وكما سيحتوى على شاشة مسطحة من نوع OLED ، بقياس 6.6 بوصة من إنتاج شركة سامسونج، وكما يحزم بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات.

Xiaomi Redmi K50 phones to bring back the UD fingerprint scanners
هاتف شاومي Redmi K40
شاومي Redmi k50 شاومي Redmi K50 سلسلة شاومي Redmi K50 Pro قارئ بصمات الأصابع

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