مواصفات خارقة.. شاومي تبيع هاتفها الرائد Redmi Note 11 Pro بهذا السعر

تستمر شركة شاومي Xiaomi في تقديم أقوى الهواتف الذكية لهذا العام، وأعلنت عملاقة التقنية الصينية بشكل رسمي عن سلسلتها الجديدة ريدمي نوت 11، التي تتضمن ثلاث إصدارات، هي Redmi Note 11 و Redmi Note 11 Pro و + Redmi Note 11 Pro، بمواصفات خارقة وقوة شحن فائقة.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يمتاز إصدار شاومي الجديد + Redmi Note 11 Pro، بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 360 هرتز، تتميز بثقب صغير لكاميرا السيلفي بقطر 2.96 ملميتر.

مميزات هاتف شاومي الجديد + Redmi Note 11 Pro

ويتمتع هاتف شاومي + Redmi Note 11 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر سامسونج HM2، ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة 120 درجة، كما تتضمن الإعدادات مستشعر تيلي ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف شاومي + Redmi Note 11 Pro

ويتم تشغيل هاتف شاومي + Redmi Note 11 Pro، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، ويأتي مقترنا بـ 3 خيارات مختلفة من الذاكرة والسعة التخزينية، وهي: 6 + 128 جيجابايت، و8 + 128 جيجابايت، و 8 + 256 جيجابايت.

هاتف شاومي + Redmi Note 11 Pro



ويمتاز هاتف شاومي + Redmi Note 11 Pro، بتقنية شحن خارقة بقدرة 120 وات، ويحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، وتدعى شاومي أن الهاتف يتم شحنه في غضون 15 دقيقة، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف شاومي + Redmi Note 11 Pro، على مدخل 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، ومكبرات صوتية ستيريو بنغمات من إنتاج JBL، مع اثنان من الغرف الصوتية 0.65 على جانبي الهاتف، مع تحسينات في الصوتيات، ويحتوي على فتحة لبطاقتي SIM.

ويتوفر هاتف شاومي + Redmi Note 11 Pro ، بدءا من الغد في الأسواق الصينية مقابل سعر حوالى 310 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 800 جنيه مصري).