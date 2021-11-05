لعلاج حب الشباب.. الطريقة الصحيحة لعمل ماسك العسل والقرفة

يعاني عدد كبير من الفتيات والسيدات من حب الشباب، ويعد ماسك العسل والقرفة من أشهر الوصفات الطبيعية المستخدمة فى علاج هذه المشكلة، ولكن مع الأسف أغلب النساء يستخدمن هذا الماسك بطريقة خاطئة.

وفقا لما جاء فى موقع “ healthline”يرى بعض المتخصصين أن سر فاعليك ماسك العسل والقرفة فى علاج حب الشباب أن هذه المكونات تعمل على تننظيف البشرة..

وقدمت مدونة الفيديو الشهيرة ميشيل فان، طريقة عمل ماسك منزلي بسيط من القرفة والعسل على موقعها على الإنترنت، بخطوات سهلة، وهو:

مكونات ماسك العسل والقرفة:

ثلاث ملاعق كبيرة من عسل مانوكا

ملعقة كبيرة من القرفة الطبيعية

طريقة عمل ماسك العسل والقرفة :

اخلطي المكونين معًا وضعيهم فى الميكروويف على درجة هادئة لمدة 30 ثانية أو على نار البوتاجاز الهادئة جدا لأن خلطهما على البارد لن يحقق نتائج واضحة.

اغسلي وجهك ثم جففيه ثم وزعي الماسك عليه واتركيه لمدة 10 دقائق واشطفي وجهك وجففيه بمنشفة نظيفة.



يذكر أن ماسك العسل والقرفة له خصائص مضادة للميكروبات مما يساعد فى منع ظهور مختلف أنواع الحبوب والبثور ولكن يجب قبل استخدامه التأكد من أن البشرة ليست حساسة وتتحمل القرفة والعسل حتى لاتعانى من التهابات قوية ويمكن التأكد من هذا باختبار الماسك على جزء صغير من البشرة.

