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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: المضادات الحيوية المخصصة لعلاج حب الشباب تخفف من آلام الظهر

تأثير المضادات الحيوية
تأثير المضادات الحيوية في التخلص من آلام الظهر

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير المضادات الحيوية لعلاج حب الشباب في تخفيف آلام الظهر من قبل باحثون أمريكيون ، أنه حقن المضادات الحيوية لمكافحة حب الشباب يمكن أن تؤدي إحداث ثورة في علاج آلام الظهر؛ حيث أن جرعة واحدة من عقار جديد يعرف باسم PP353 يمكن أن يخفف بل ويعالج آلام أسفل الظهر المزمنة التي تصيب الملايين.

 

تأثير المضادات الحيوية في التخلص من آلام الظهر



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انه يقتل المضاد الحيوي البكتيريا التي تسبب حب الشباب بشكل طبيعي، ولكن تم العثور عليها أيضًا في الأقراص التالفة في العمود الفقري للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
 

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وتشمل الأسباب الشائعة لآلام الظهر الانزلاق الغضروفي والتهاب المفاصل وتضيق العمود الفقري (حيث تضغط العظام على الأعصاب)، ولكن هناك أدلة متزايدة على أن البكتيريا تلعب دورًا أيضًا.

في دراسة تاريخية عام 2013 ، وجد باحثون دنماركيون أنه في ما يصل إلى 40٪ من المرضى الذين يعانون من انزلاق الأقراص ، أصيبت الأقراص التالفة ببكتيريا ؛ حيث ان الأقراص عبارة عن قطع إسفنجية من الأنسجة توضع بين عظام العمود الفقري وتعمل على تبطينها. عندما ينزلق المرء أو ينفتق ، في الغالب بسبب التآكل والتمزق المرتبط بالعمر ويمكن أن يضغط على الأعصاب المجاورة.

 

تأثير المضادات الحيوية في التخلص من آلام الظهر



ووجد الباحثون، أنه عادة ما يسبب حب الشباب Cutibacterium حب الشباب ولكنه موجود أيضًا في الفم ويمكن أن يصل إلى مجرى الدم نتيجة سوء نظافة الأسنان؛ حيث تُنمي الإنزلاق الغضروفي أوعية دموية صغيرة كجزء من عملية الإصلاح ، ويُعتقد أن هذه هي الطريقة التي تدخل بها البكتيريا إلى القرص، ثم ينتجون حمضًا يضر بالعظام المحيطة ، ويهيج الاعصاب ويسبب الالتهاب ، مما يؤدي إلى الألم.

وأظهرت الدراسات أن المضادات الحيوية عن طريق الفم يمكن أن تخفف الألم، ولكن يتم تفكيك الكثير من الدواء قبل وصوله إلى العمود الفقري ، لذلك يجب تناول الأقراص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى تكون فعالة.

يزيد هذا الاستخدام المطول من مخاطر الآثار الجانبية بما في ذلك الإسهال وآلام البطن وفقدان الشهية ، فضلاً عن مخاوف بشأن مقاومة المضادات الحيوية ، حيث تطور البكتيريا القدرة على هزيمة الأدوية التي تهدف إلى قتلها.

ويتضمن العلاج الجديد ، الذي طورته شركة Persica Pharmaceuticals ومقرها كينت ، حقن المضاد الحيوي PP353 في القرص. يؤدي هذا إلى زيادة كمية الدواء التي تصل إلى البكتيريا ، مما يسمح للمرضى بالتعامل مع حقنة واحدة، مما يقلل بدوره من مخاطر الآثار الجانبية ومقاومة  المضادات الحيوية، بمجرد حقنه ، يتجمد PP353 ، مما يضمن بقائه داخل القرص ، ويوقف نمو البكتيريا ويسبب الألم.

وقال مايكل ماكنكولاس ، استشاري جراحة العظام في مؤسسة NHS التابعة لمستشفيات جامعة ليفربول ، أن العلاج بالمضادات الحيوية ناجح لآلام أسفل الظهر، وقد يجعل الجراحة امر غير قديم وعفا عليها الزمن.

المضادات الحيوية حب الشباب الام الظهر العمود الفقرى الأعصاب

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