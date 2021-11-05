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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف بني سويف : العبادة لا تقتصر على أداء الشعائر وإنما تشمل أبواب الخير

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  صلاة  الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز  بمدينة بني سويف ، بحضور الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف  المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة،والشيخ عمر الناضوري مدير أوقاف البندر ، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وذلك  وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية

وعقب صلاة الجمعة ، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين الذين قد تصادف تواجدهم بالمسجد وخارجه ، والتي وجه بدراستها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة ، موجها رئس المدينة بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه ، بجانب دراسة بعض المقترحات التي طرحها بعض المواطنين بشأن تطوير بعض الخدمات ،خاصة أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة ميدان المديرية بعد أعمال التطوير وإنشاء كوبري به

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 أكد وكيل وزارة الأوقاف ، في خطة الجمعة ،على  أن للعبادة مكانة جليلة ومنزلة عالية، فهي  الغاية الكبرى التي من أجلها خلق المولي عز وجل الخلق، مشيرا إلى أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أن مفهوم العبادة له معنيان: الأول عام وواسع يشمل كل أبواب الخير من العبادة إلى طلب الرزق وحسن الخلق والصدق في القول والعمل والإصلاح بين الناس والإنفاق على الأهل وغيرها ، والمعنى الثاني خاص بإقامة شعائر الإسلام وأداء أركانه من الصيام والزكاة والصيام

وقد  تناولت خطبة الجمعة موضوع "مفهوم العبادة" والتي أشار فيها وكيل الوزارة ، إلى أن عمارة الأرض من خلال الزراعة والصناعة وإتقان العمل بما يعود نفعه على المجتمع كله ويكون سبباً في رقي الوطن وتقدمه من العبادات التي يحبها المولى سبحانه وتعالي وهو مطلوب الله ومراده من الإنسان لعمارة الأرض، مؤكداً على أن الشخصية السوية هي التي توازن بين أداء الفرائض من صيام وصلاة وزكاة وحج  وبين عمارة الكون والتحلي بمكارم الأخلاق ، مشدداً على أن العبادات بمعناها الخاص لا تؤتي ثمارها إلا إذا كان لها أثر في أخلاق الإنسان وسلوكه

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بني سويف برنامج وزارة الأوقاف لقاح كورونا خطبة الجمعة محافظ بني سويف صلاة الجمعة الأوقاف

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